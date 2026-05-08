Natalia Téllez dedica desgarradora carta a ser querido tras un mes de su muerte

La actriz y conductora Natalia Téllez se ha llevado todas las miradas una vez más y no por su talento delante de las cámaras. Es que la famosa ha compartido en sus redes sociales y a través del programa de radio que conduce una sentida carta para su mascota fallecida.

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Güero es el nombre del perro que murió hace un mes y al que Natalia Téllez le dedicó tiernas palabras de amor. La actriz precisó que el animal la rescató en un momento en que se encontraba perdida y sola, por lo que su llegada y su partida le han dejado un gran aprendizaje de vida.

El recuerdo de Natalia Téllez

Fue este jueves 7 de mayo que se cumplió un mes de la partida de Güero, oportunidad que Natalia Téllez aprovechó para escribir y leer una carta en la que recordó “ser esa persona a la que sentir ya le dolía demasiado y lo evitaba a toda costa” y que a pesar de tener una agenda “lo suficientemente llena” recibió en su departamento al perro que su hermana Artemisa Téllez había rescatado de la calle.

“Tu hermosura me impresionó y tu tamaño también pero lo que más recuerdo es que me miraste, me miraste de verdad como hacía años nadie lo hacía, como solo Arte o mamá lo habían logrado hacer, como yo hace mucho había desaprendido”, señaló la actriz recordando a su perro.

Natalia Téllez no dudó en expresar que se enamoró de ese animal y de una incógnita: “¿De dónde venías? Quién pudo abandonar a un ser tan hermoso y que ya estaba educado? Quién desperdició semejante tesoro?”.

El desgarrador mensaje de Natalia Téllez para Güero

A un mes de la muerte de Güero, la actriz no dudó en externar sus sentimientos y afirmó que ahora piensa que llegó para darle una lección en la vida. “La de voltearme a ver a través de ti, de entenderme valiosa a pesar de sentirme en ocasiones abandonada y sola, vagando por las calles sin rumbo como un MAGNÍFICO Y ÚNICO perrito callejero”, añadió Natalia Téllez.

La famosa compartió en sus redes imágenes de su perro y un desgarrador mensaje en el que remarcó que “los verdaderos tesoros a menudo están ocultos para ser descubiertos solo con los ojos del corazón y esa lección mi querido Güero me cambió para siempre”. Además, al cerrar su mensaje en su programa de radio le dijo “Gracias por elegirme y ahí te veo, cuando sea mi hora de partir”.