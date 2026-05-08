5 plantas aromáticas para repeler insectos y aromatizar tu casa naturalmente
Adiós a los insectos. Estas plantas aromatizan tu casa y repelen bichos de forma natural.
Nuestro hogar es el lugar al que retornamos luego de una ardua jornada laboral y donde pretendemos llegar para relajarnos, descansar y recargar energías. Sin embargo, parece que no somos los únicos que gustan llegar a nuestra casa y es que ciertos insectos se sienten invitados.
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Es en esta época del año, principalmente, cuando las altas temperaturas y otros factores generan el ambiente perfecto para que los bichos nos visiten. Los jardines floridos, su humedad y otras condiciones colaboran para que los insectos digan presente.
¿Por qué los insectos llegan a casa?
Si nos preguntamos cuál es el motivo por el que los insectos llegan a nuestro hogar, se puede resaltar que se debe a que están en búsqueda de tres recursos básicos de supervivencia: alimento, agua y refugio. Además, la atracción lumínica y las facilidades de acceso juegan un papel crucial para su llegada, revelan fuentes de información resumidas por la Inteligencia Artificial (Gemini).
@succulent_planet20 ¿Sabías que esta planta huele increíble y ahuyenta insectos? Te presento la Santolina, una planta aromática y resistente perfecta para el jardín o el hogar. Corta unas hojitas, déjalas secar y colócalas en una bolsita cerca de ventanas o cajones. ¡Bye bye mosquitos y polillas! ¿La conocías? Cuéntamelo en los comentarios. #plantas #santolina #repelentenatural #plantasmediterráneas #huertourbano #aromaticas #plantlover #trucosverdes ♬ Airplane Mode - EliemiDabs
De acuerdo con los expertos, la combinación de diferentes factores hace que nuestra casa ofrezca un microclima estable para los insectos, y esto es algo que ocurre en temporadas de altas temperaturas o cuando el frío es protagonista.
Aromáticas que repelen insectos
Eliminar a los insectos del hogar es una tarea en la que todos alguna vez nos hemos embarcado y es por eso que empleamos diversos productos que encontramos en el mercado. Sin embargo, entre las alternativas para prevenir a estos visitantes se encuentran algunas que son naturales y de las más recomendadas.
Según expertos en botánica, algunas plantas aromáticas son ideales para repeler a los bichos y aromatizar nuestra casa de forma natural. Es por eso que a continuación se describen las 5 especies más recomendadas para emplear como “escudo” ante los insectos:
- Citronela (Cymbopogon): Es mundialmente reconocida como el repelente natural por excelencia. Su característica fragancia cítrica es capaz de enmascarar otros olores que atraen a los mosquitos, dejándolos "ciegos" ante sus objetivos. Es una planta resistente que prefiere el sol directo, por lo que funciona muy bien en balcones, terrazas o patios.
- Romero (Salvia rosmarinus): Además de su gran valor culinario, el romero es una planta rústica que desprende un olor amaderado muy potente. Este aroma ayuda a mantener alejadas a diversas plagas, incluyendo algunos tipos de mosquitos y polillas. Al ser muy resistente a la falta de agua, es perfecta para quienes buscan una protección natural que requiera pocos cuidados.
- Lavanda (Lavandula angustifolia): Aunque para las personas su perfume es sinónimo de relax y limpieza, para insectos como las polillas, las pulgas y los mosquitos resulta sumamente molesto. El responsable es el linalool, un componente de su aceite esencial. Es ideal para tener en macetas en las entradas de la casa o usar sus flores secas en el interior de los armarios.
- Albahaca (Ocimum basilicum): Es una de las mejores aliadas para la cocina y los interiores. Sus hojas emiten sustancias como el estragol y el eugenol, que actúan directamente sobre los receptores olfativos de mosquitos y moscas. Al colocarla en los marcos de las ventanas, se crea una barrera que dificulta que estos insectos se orienten y entren a la casa.
- Menta (Mentha): Esta planta destaca por su frescura y su capacidad para expandirse rápidamente. Su aroma intenso y punzante es especialmente efectivo para disuadir a hormigas y arañas, quienes prefieren evitar las zonas con alta concentración de mentol. Se recomienda cultivarla en macetas individuales para controlar su crecimiento y situarla cerca de posibles puntos de acceso de insectos rastreros.