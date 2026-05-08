5 plantas aromáticas para repeler insectos y aromatizar tu casa naturalmente

Nuestro hogar es el lugar al que retornamos luego de una ardua jornada laboral y donde pretendemos llegar para relajarnos, descansar y recargar energías. Sin embargo, parece que no somos los únicos que gustan llegar a nuestra casa y es que ciertos insectos se sienten invitados.

Eduardo Yáñez alza la voz ante la prensa y habla claro sobre la polémica del celular

Es en esta época del año, principalmente, cuando las altas temperaturas y otros factores generan el ambiente perfecto para que los bichos nos visiten. Los jardines floridos, su humedad y otras condiciones colaboran para que los insectos digan presente.

¿Por qué los insectos llegan a casa?

Si nos preguntamos cuál es el motivo por el que los insectos llegan a nuestro hogar, se puede resaltar que se debe a que están en búsqueda de tres recursos básicos de supervivencia: alimento, agua y refugio. Además, la atracción lumínica y las facilidades de acceso juegan un papel crucial para su llegada, revelan fuentes de información resumidas por la Inteligencia Artificial (Gemini).

De acuerdo con los expertos, la combinación de diferentes factores hace que nuestra casa ofrezca un microclima estable para los insectos, y esto es algo que ocurre en temporadas de altas temperaturas o cuando el frío es protagonista.

Aromáticas que repelen insectos

Eliminar a los insectos del hogar es una tarea en la que todos alguna vez nos hemos embarcado y es por eso que empleamos diversos productos que encontramos en el mercado. Sin embargo, entre las alternativas para prevenir a estos visitantes se encuentran algunas que son naturales y de las más recomendadas.

Según expertos en botánica, algunas plantas aromáticas son ideales para repeler a los bichos y aromatizar nuestra casa de forma natural. Es por eso que a continuación se describen las 5 especies más recomendadas para emplear como “escudo” ante los insectos:

