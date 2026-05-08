Manualidades fáciles de Minecraft con cubos de cartón; ideas económicas para decorar tu cuarto

Decorar un cuarto de Minecraft nunca había sido tan fácil. Si quieres sorprender a tus hijos con detalles inspirados en el famoso videojuego donde pasan horas construyendo mundos, estas ideas pueden ayudarte a transformar su habitación sin gastar demasiado dinero. Además, gracias al estilo pixelado de Minecraft, muchas decoraciones pueden hacerse fácilmente con cajas de cartón y materiales reciclados.

Para este proyecto necesitarás varias cajas de cartón, como cajas de zapatos o las que llegan de paquetería y normalmente guardas en casa. También debes tener a la mano tijeras, resistol, plumones, pintura y mucha creatividad.

Cómo hacer cubos de cartón de Minecraft: el paso a paso explicado

Paso 1: Elige el tipo de cubo

Decide qué bloque de Minecraft quieres crear. Algunos de los más fáciles y llamativos para decorar son:

Bloque de tierra

Pasto

Diamante

TNT

Piedra

Creeper

Puedes imprimir las texturas desde internet o dibujarlas tú mismo usando cuadros de colores.

Paso 2: Dibuja la plantillaCon ayuda de una regla, dibuja seis cuadrados iguales sobre el cartón. Una medida sencilla para comenzar es de 15 x 15 centímetros.

Forma una cruz con los cuadros:

Cuatro cuadrados en línea horizontal

Uno arriba del segundo cuadrado

Uno abajo del segundo cuadrado

Después, agrega pequeñas pestañas en los lados para poder pegar el cubo.

Paso 3: Recorta la figuraRecorta toda la plantilla cuidadosamente. Si utilizas cúter, apóyate en una superficie firme para evitar accidentes.

Paso 4: Marca los doblecesCon la regla, dobla cada línea del cubo hacia adentro. Este paso ayudará a que el cubo quede firme, recto y con mejor acabado.

Paso 5: Decora las carasPega las impresiones de Minecraft o pinta cada cara con plumones y pintura.

Por ejemplo:

Verde arriba y café abajo para el bloque de pasto

Gris para piedra

Rojo y blanco para TNT

Añade detalles pixelados para que luzca igual al videojuego.

Paso 6: Arma el cuboDobla todas las caras y pega las pestañas por dentro. Presiona durante algunos segundos para evitar que se despegue.

Paso 7: Úsalo para decorarUna vez listos, puedes colocar los cubos en diferentes partes del cuarto: