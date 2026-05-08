Manualidades fáciles de Minecraft con cubos de cartón; ideas económicas para decorar tu cuarto
Con estas manualidades puedes crear una habitación temática de Minecraft sin gastar demasiado y reutilizando materiales que ya tienes en casa
Decorar un cuarto de Minecraft nunca había sido tan fácil. Si quieres sorprender a tus hijos con detalles inspirados en el famoso videojuego donde pasan horas construyendo mundos, estas ideas pueden ayudarte a transformar su habitación sin gastar demasiado dinero. Además, gracias al estilo pixelado de Minecraft, muchas decoraciones pueden hacerse fácilmente con cajas de cartón y materiales reciclados.
Para este proyecto necesitarás varias cajas de cartón, como cajas de zapatos o las que llegan de paquetería y normalmente guardas en casa. También debes tener a la mano tijeras, resistol, plumones, pintura y mucha creatividad.
Cómo hacer cubos de cartón de Minecraft: el paso a paso explicado
Paso 1: Elige el tipo de cubo
Decide qué bloque de Minecraft quieres crear. Algunos de los más fáciles y llamativos para decorar son:
- Bloque de tierra
- Pasto
- Diamante
- TNT
- Piedra
- Creeper
Puedes imprimir las texturas desde internet o dibujarlas tú mismo usando cuadros de colores.
Paso 2: Dibuja la plantillaCon ayuda de una regla, dibuja seis cuadrados iguales sobre el cartón. Una medida sencilla para comenzar es de 15 x 15 centímetros.
Forma una cruz con los cuadros:
- Cuatro cuadrados en línea horizontal
- Uno arriba del segundo cuadrado
- Uno abajo del segundo cuadrado
Después, agrega pequeñas pestañas en los lados para poder pegar el cubo.
Paso 3: Recorta la figuraRecorta toda la plantilla cuidadosamente. Si utilizas cúter, apóyate en una superficie firme para evitar accidentes.
Paso 4: Marca los doblecesCon la regla, dobla cada línea del cubo hacia adentro. Este paso ayudará a que el cubo quede firme, recto y con mejor acabado.
Paso 5: Decora las carasPega las impresiones de Minecraft o pinta cada cara con plumones y pintura.
Por ejemplo:
- Verde arriba y café abajo para el bloque de pasto
- Gris para piedra
- Rojo y blanco para TNT
Añade detalles pixelados para que luzca igual al videojuego.
Paso 6: Arma el cuboDobla todas las caras y pega las pestañas por dentro. Presiona durante algunos segundos para evitar que se despegue.
Paso 7: Úsalo para decorarUna vez listos, puedes colocar los cubos en diferentes partes del cuarto:
- Repisas
- Escritorio
- Colgados con hilo transparente
- Como lámparas decorativas usando pequeñas luces LED
- En paredes formando bloques gigantes