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Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 8 de abril

Descubre cuáles son los números de la suerte y el mensaje especial del universo para cada signo del zodíaco hoy viernes 8 de abril y gana la lotería

Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 8 de abril
Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 8 de abril|Pexels: DS stories

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La buena fortuna se manifiesta para los signos del zodíaco a través de sus números de la suerte, con los que podrían obtener grandes premios en juegos de azar y lotería, además de un mensaje importante del Universo.

Esto es lo que cada integrante de la rueda zodiacal debe hacer durante las próximas horas de la jornada de hoy viernes 8 de mayo para sacar el máximo potencial.

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Los números de la suerte según tu signo hoy viernes 8 de mayo

  • Aries

Tu liderazgo hoy es un faro para otros. Relájate y vive tu realidad con intensidad.

Números de la suerte: 07, 13 y 24.

  • Leo

Es momento de ejecutar planes estratégicos, especialmente en los negocios. No abuses de tus fuerzas, ya que podrías enfrentar trámites pesados.

Números de la suerte: 11, 20 y 30.

  • Sagitario

La rutina te está aburriendo y tu alma pide un cambio urgente, cuida tu salud y tu forma física.

Números de la suerte: 05, 07 y 57.

  • Tauro

Mercurio en tu signo te dará la claridad mental para solucionar malentendidos. Centra tu energía en un solo objetivo.

Números de la suerte: 11, 21 y 37.

Los números mágicos traen buena suerte a los signos del zodíaco
Los números mágicos traen buena suerte a los signos del zodíaco|Pexels: Atlantic Ambience

  • Virgo

Noticias familiares inesperadas cambiarán tus esquemas actuales. Confía en tu intuición.

Números de la suerte: 04, 10 y 22.

  • Capricornio

Hallarás satisfacción física y en estado emocional. Suelta todo lo que te pesa.

Números de la suerte: 02, 08 y 26.

  • Géminis

Los cambios en tu trabajo requieren que busques apoyo en tus superiores. No imites a nadie.

Números de la suerte: 04, 43 y 55.

  • Libra

Tienes un magnetismo especial que facilita los encuentros apasionados. Ajusta tus gastos a la realidad.

Números de la suerte: 07, 08 y 14.

Los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo
Los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo|Pexels: DS stories

  • Acuario

Venus te regala días maravillosos para que puedas sanar tu vida sentimental.

Números de la suerte: 01, 11 y 14.

  • Cáncer

Tu intuición es tu mejor guía hoy: escucha esa voz interior antes de decidir.

Números de la suerte: 01, 32 y 52.

  • Escorpio

La Luna menguante te empuja a cerrar ciclos y a poner límites necesarios.

Números de la suerte: 09, 33 y 58.

  • Piscis

Noticias e un ser querido abrirán nuevas perspectivas en tu vida amorosa.

Números de la suerte: 02, 60 y 89.

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