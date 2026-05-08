Los números de la suerte de tu signo hoy viernes 8 de abril
Descubre cuáles son los números de la suerte y el mensaje especial del universo para cada signo del zodíaco hoy viernes 8 de abril y gana la lotería
La buena fortuna se manifiesta para los signos del zodíaco a través de sus números de la suerte, con los que podrían obtener grandes premios en juegos de azar y lotería, además de un mensaje importante del Universo.
Esto es lo que cada integrante de la rueda zodiacal debe hacer durante las próximas horas de la jornada de hoy viernes 8 de mayo para sacar el máximo potencial.
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Los números de la suerte según tu signo hoy viernes 8 de mayo
- Aries
Tu liderazgo hoy es un faro para otros. Relájate y vive tu realidad con intensidad.
Números de la suerte: 07, 13 y 24.
- Leo
Es momento de ejecutar planes estratégicos, especialmente en los negocios. No abuses de tus fuerzas, ya que podrías enfrentar trámites pesados.
Números de la suerte: 11, 20 y 30.
- Sagitario
La rutina te está aburriendo y tu alma pide un cambio urgente, cuida tu salud y tu forma física.
Números de la suerte: 05, 07 y 57.
- Tauro
Mercurio en tu signo te dará la claridad mental para solucionar malentendidos. Centra tu energía en un solo objetivo.
Números de la suerte: 11, 21 y 37.
- Virgo
Noticias familiares inesperadas cambiarán tus esquemas actuales. Confía en tu intuición.
Números de la suerte: 04, 10 y 22.
- Capricornio
Hallarás satisfacción física y en estado emocional. Suelta todo lo que te pesa.
Números de la suerte: 02, 08 y 26.
- Géminis
Los cambios en tu trabajo requieren que busques apoyo en tus superiores. No imites a nadie.
Números de la suerte: 04, 43 y 55.
- Libra
Tienes un magnetismo especial que facilita los encuentros apasionados. Ajusta tus gastos a la realidad.
Números de la suerte: 07, 08 y 14.
- Acuario
Venus te regala días maravillosos para que puedas sanar tu vida sentimental.
Números de la suerte: 01, 11 y 14.
- Cáncer
Tu intuición es tu mejor guía hoy: escucha esa voz interior antes de decidir.
Números de la suerte: 01, 32 y 52.
- Escorpio
La Luna menguante te empuja a cerrar ciclos y a poner límites necesarios.
Números de la suerte: 09, 33 y 58.
- Piscis
Noticias e un ser querido abrirán nuevas perspectivas en tu vida amorosa.
Números de la suerte: 02, 60 y 89.