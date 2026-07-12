Esta es la razón por la que los gatos amasan las cosas, según los expertos

Es común ver que los gatos amasan las cosas, adquiriendo una postura curiosa al momento de tomar los objetos con sus patitas y empezar a masajear la zona; en algunos casos, es una acción que suelen hacer en sus dueños.

Los expertos en los pequeños felinos han hablado al respecto, dando la principal razón por la que hacen ese tipo de acciones. Le detallaremos cuál es su explicación sobre el tema.

¿Por qué los gatos amasan?

Una reconocida marca de alimentos para mascotas explica que, por un lado, es una acción que los gatos hacen al ser crías sobre sus mamás al momento de ser amamantados, ya que de esta manera estimulan y mejoran la liberación de leche de sus glándulas.

Sin embargo, es una acción que se vuelve a repetir cuando los felinos están en su adultez. Los expertos detallan que cuando amasan las cosas, es un signo que nos indica que tienen bienestar emocional, al sentirse en un espacio seguro y cómodo para ellos.

Otra razón al respecto es que podría ser parte de su instinto animal, ya que les permite hacer su nido para crear un espacio cómodo para descansar o tener a sus crías; también se detalla que es otra forma de marcar su territorio o simplemente para detectar amenazas que haya en su entorno.

¿Cuándo debemos tener cuidado?

Aunque la mayoría de las ocasiones es un comportamiento normal e inofensivo, hay que tener cuidado, ya que en algunos casos podría indicarnos algo grave. Sin ver que los gatos que amasan las cosas lo hacen de forma frenética, recurrente y con señales de dolor, hay que acudir al médico para obtener un diagnóstico más certero.

Ahora ya conoces la opinión de los expertos sobre esas acciones tan tiernas que hacen los mininos, actitud de la que muchos han sido testigos, pero que tiene una explicación relevante. Recuerda que, si no lo hacen, no debes temer, ya que no es nada grave.