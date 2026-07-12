Horóscopo de hoy domingo 12 de julio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

ÚLTIMA HORA: Ernesto Zepeda ya recibió el pago de más de un millón de pesos al que fueron sentenciados Livia Brito y Mariano Martinez

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 12 de julio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 12 de julio de 2026

Hoy, domingo 12 de julio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a disminuir el ritmo y prestar atención a aquello que necesita mayor cuidado en tu entorno personal. Resolver asuntos pendientes con serenidad te permitirá recuperar estabilidad. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo que atraviesa un momento importante.

: la jornada invita a disminuir el ritmo y prestar atención a aquello que necesita mayor cuidado en tu entorno personal. Resolver asuntos pendientes con serenidad te permitirá recuperar estabilidad. Un gesto sincero fortalecerá un vínculo que atraviesa un momento importante. Tauro : el día favorece las conversaciones enriquecedoras y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. Una noticia inesperada despertará tu entusiasmo y abrirá posibilidades para avanzar en un proyecto que habías dejado en pausa.

: el día favorece las conversaciones enriquecedoras y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. Una noticia inesperada despertará tu entusiasmo y abrirá posibilidades para avanzar en un proyecto que habías dejado en pausa. Géminis : la energía disponible pone el foco en la administración inteligente de tus recursos y en la importancia de valorar lo que has construido. Actuar con prudencia frente a una oportunidad reciente contribuirá a generar mayor seguridad en el futuro.

: la energía disponible pone el foco en la administración inteligente de tus recursos y en la importancia de valorar lo que has construido. Actuar con prudencia frente a una oportunidad reciente contribuirá a generar mayor seguridad en el futuro. Cáncer : la Luna en tu signo fortalece tu intuición y aumenta tu capacidad para reconocer qué situaciones merecen tu atención. Será una jornada ideal para cuidar de ti, compartir tiempo con personas cercanas y tomar decisiones que favorezcan un crecimiento sostenido.

: la Luna en tu signo fortalece tu intuición y aumenta tu capacidad para reconocer qué situaciones merecen tu atención. Será una jornada ideal para cuidar de ti, compartir tiempo con personas cercanas y tomar decisiones que favorezcan un crecimiento sostenido. Leo : el día invita a hacer una pausa antes de asumir nuevos compromisos. Escuchar tus necesidades y respetar tus tiempos contribuirá a recuperar claridad y entusiasmo. Una conversación pendiente traerá alivio y permitirá dejar atrás antiguos malentendidos.

: el día invita a hacer una pausa antes de asumir nuevos compromisos. Escuchar tus necesidades y respetar tus tiempos contribuirá a recuperar claridad y entusiasmo. Una conversación pendiente traerá alivio y permitirá dejar atrás antiguos malentendidos. Virgo : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y la colaboración con personas que comparten tus objetivos. La organización y la paciencia serán claves para obtener avances sólidos. También será un buen momento para fortalecer relaciones de confianza.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y la colaboración con personas que comparten tus objetivos. La organización y la paciencia serán claves para obtener avances sólidos. También será un buen momento para fortalecer relaciones de confianza. Libra : la jornada pone atención en tus metas y en la manera en que administras tus esfuerzos. La Luna en Cáncer favorece decisiones más conscientes respecto a tus prioridades y te ayuda a encontrar equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal.

: la jornada pone atención en tus metas y en la manera en que administras tus esfuerzos. La Luna en Cáncer favorece decisiones más conscientes respecto a tus prioridades y te ayuda a encontrar equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal. Escorpio : el día despierta el deseo de ampliar horizontes mediante nuevos aprendizajes o experiencias diferentes. Confiar en tu intuición te permitirá identificar oportunidades valiosas. Una propuesta inesperada despertará tu curiosidad.

: el día despierta el deseo de ampliar horizontes mediante nuevos aprendizajes o experiencias diferentes. Confiar en tu intuición te permitirá identificar oportunidades valiosas. Una propuesta inesperada despertará tu curiosidad. Sagitario : la energía disponible favorece la transformación de hábitos o situaciones que ya no aportan crecimiento. Soltar preocupaciones innecesarias te permitirá recuperar energía y enfocarte en objetivos que realmente reflejan tus aspiraciones.

: la energía disponible favorece la transformación de hábitos o situaciones que ya no aportan crecimiento. Soltar preocupaciones innecesarias te permitirá recuperar energía y enfocarte en objetivos que realmente reflejan tus aspiraciones. Capricornio : la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones más importantes y favorece el entendimiento mediante el diálogo sincero. Será una jornada propicia para fortalecer acuerdos, compartir emociones con naturalidad y construir vínculos más sólidos.

: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones más importantes y favorece el entendimiento mediante el diálogo sincero. Será una jornada propicia para fortalecer acuerdos, compartir emociones con naturalidad y construir vínculos más sólidos. Acuario : el día invita a organizar mejor tus actividades y prestar atención a los pequeños detalles que hacen la diferencia. Introducir cambios positivos en tu rutina favorecerá un mayor equilibrio y permitirá aprovechar mejor cada oportunidad que surja.

: el día invita a organizar mejor tus actividades y prestar atención a los pequeños detalles que hacen la diferencia. Introducir cambios positivos en tu rutina favorecerá un mayor equilibrio y permitirá aprovechar mejor cada oportunidad que surja. Piscis: la Luna en Cáncer potencia tu sensibilidad, tu creatividad y tu capacidad para expresar lo que sientes con autenticidad. Será un excelente momento para disfrutar de actividades que te inspiren, fortalecer la cercanía con personas especiales y avanzar con mayor confianza en tus proyectos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: