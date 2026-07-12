Fátima Bosch rompe el silencio sobre el shippeo con Jude Bellingham tras eliminar a México del Mundial 2026

Desde que Jude Bellingham metió los dos goles que definieron la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales hicieron de las suyas. De inmediato, por las razones que solo internet comprende, los usuarios comenzaron a shippear al futbolista con Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025. Hubo memes, videos editados y bromas de los miles de usuarios que empezaron a imaginar lo bien que se verían juntos. Pues finalmente la reina de belleza fue cuestionada y su respuesta sorprendió a todos.

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¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Jude Bellingham?

Cuando le preguntaron a Fátima Bosch sobre el shippeo, ella reconoció que ya había visto las publicaciones de los fans que la relacionaban con el mediocampista inglés. Cuando le preguntaron, ella no se mostró molesta y respondió con humor: “He visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Digo, juega superbién fútbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona.”

Jude Bellingham has gone viral after new training photos showed off his insanely veiny legs pic.twitter.com/9E3vo1g6Ml — ★ (@POPin4k) July 5, 2026

Las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad

Su respuesta solo hizo que los fans se emocionaran más pensando que podría existir alguna posibilidad. Incluso hay quienes se han atrevido a crear con ayuda de la IA mensajes del futbolista para la modelo.

¿Jude Bellingham tiene novia?

Aunque todos los quieren ver juntos, hay que mencionar que Bellingham ya tiene novia. Actualmente mantiene una relación con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro. Por eso, si sigues viendo contenido de Fátima con el futbolista, son solo los fans jugando con el tema.