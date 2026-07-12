Esta es la mejor forma de reutilizar las corcholatas con 3 ideas de reciclaje

Las botellas de vidrio suelen tener corcholatas, unas pequeñas tapas metálicas que funcionan para almacenar el contenido del envase. Es usual que muchos lo tiren porque puede parecer un residuo inservible, pero no es así, ya que podemos darle múltiples usos.

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Para que comiences a aprovechar el material, te explicaremos cuál es la mejor forma de reutilizar el residuo empleando 3 ideas de reciclaje, alternativas que son fáciles de hacer y que te van a sorprender.

¿Qué puedo hacer con las corcholatas?

Con un poco de imaginación podemos aprovechar las corcholatas, mejorando su apariencia y extendiendo su tiempo de vida. Para que lo puedas intentar, estas son 3 ideas de reciclaje que puedes aplicar para reutilizar el residuo de la mejor forma:

Pines personalizados: Ya sea que lo pintes de lo que tú quieras o los dejes así para crear un pin único, solamente no olvides añadirle el broche para sujetarlo a tus prendas, puedes adherirlo con silicón caliente.

Llaveros: Igualmente, agrega el dibujo que deseas y agrégale un orificio para poder crear un llavero al instante; solamente deberás hacerle un pequeño orificio para poder sujetarlo.

Un cuadro de flores: Pinta la corcholata de tus colores favoritos, dobla el residuo por la mitad y pégalas para crear flores en 3D, una decoración única.

¿Con qué puedo pintar las corcholatas?

Para hacer cualquiera de las 3 ideas de reciclaje con las corcholatas, se recomienda usar pintura acrílica o en aerosol para poder mejorar su aspecto; de todos modos, antes de su decoración, debemos lavar y secar bien el material, además de aplicar un primer específico para que la pintura se adhiera.

Una vez que el color se adhiera, para proteger todo el trabajo, podemos añadir un poco de resina transparente o esmalte transparente de uñas para evitar que el diseño se desprenda rápidamente y permanezca por más tiempo. Aprovecha las recomendaciones para reutilizar el material de la mejor forma y en unos sencillos pasos.