Luis pronostica que una de “Las Divas” será la eliminada de MasterChef 24/7 HOY por esta insólita razón

Los nervios están a todo lo que da por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Y aunque esta vez casi todos los integrantes de "Las Divas" lograron subir al balcón, Carmen, Nora y Claudia no tuvieron buenos resultados en las pruebas y ahora tendrán que defender su permanencia, algo que Luis considera que podría salir mal para su equipo y que una de ellas es muy probable que no rinda lo suficiente.

Así lo contó durante una plática matutina con Carmen, Ramahá y Daniela, a quienes les contó que tuvo una especie de premonición a través de sus sueños y el creador de "Notibola" tiene fuertes sospechas de que Nora se convertirá en la novena eliminada de la cocina más famosa de México apenas tres semanas después de que se incorporó al programa.

"Se va Nora, ya lo soñé", expresó precoupado, mientras Daniela le dio la razón, argumentando que es una teoría bastante atinada porque considera que su compañera todavía no domina los nervios a la hora de tener retos importantes. Precisamente, esta fue una conversación que Luis y Nora ya tuvieron, pues el cocinero se animó a decirle a su compañera que tiene la sensación de que cocina con miedo y eso la va a terminar perjudicando.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 12 de junio? TODOS los cocineros en riesgo

En el octavo domingo de eliminación en MasterChef 24/7, hay 9 participantes que están en peligro de salir por ser portadores del delantal negro. Estos significa que deberán enfrentarse a las pruebas y demostrar que tienen lo necesario para seguir en la competencia.



Antrax

Ixdit

Camila

Flor

Emmanuel

Jazmín

Claudia

Carmen

Nora

Recuerda que puedes votar por tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 para que se salve automáticamente. Solo tienes que entrar al sitio web o app de Azteca UNO y repartir los 10 votos GRATIS que están disponibles. Los resultados serán anunciados por Claudia Lizaldi durante la gala, justo antes de que los jueces den su veredicto final.

Ellos han sido los expulsados de MasterChef 24/7 hasta la semana 8

Javier Lara "Chuleta Metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego "Smi-Lee"

Además, la que también quedó fuera de la cocina más famosa de México fue María, quien tomó la decisión de abandonar MasterChef 24/7 tras presentar problemas de salud. Es por esto que su última aparición tuvo lugar el domingo 21 de julio, cuando se despidió de sus compañeros y le agradeció a los chefs y "Maestros del fuego" por todas las enseñanzas que le dieron durante su estancia.