Esta es la razón por la que no debes barrer hacia afuera

El Feng Shui es una filosofía milenaria de china que estudia como la energía influye en los espacios. Dentro de sus consejos tenemos la manera correcta de poder barrer para tener una casa fluida y no una que afecte la prosperidad o salud.

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Frecuentemente se comete un error que muchos pasan desapercibido y está relacionado con la dirección en la que se barre. La puerta principal de casa es la “boca del chi”, es decir, el punto por donde ingresa la energía vital al hogar. Dado esto es que todo lo que entra y sale contiene una carga simbólica y energética concreta por lo que si barres en dirección equivocada vas a tener consecuencias.

¿Cómo se debe barrer según el Feng Shui?

De acuerdo con lo que dice el Feng Shui, si se barre la suciedad en dirección a la puerta principal lo que simboliza es el expulsar la energía positiva, la abundancia y las oportunidades del hogar. Para el Feng Shui, dirigir la suciedad hacia ese lugar puede interpretarse como “sacar” la prosperidad que llega a la vivienda.

También un error que se lleva a cabo es la de barrer en todas las direcciones sin orden. Al llevar a cabo esto pues la energía no fluye sino que se dispersa. En lugar de renovarla, se desorienta, lo que puede generar caos o bloqueos en diferentes áreas de la vida.

Los expertos en Feng Shui han manifestado que se debe barrer con consciencia ya que no solo es solo limpiar el piso, sino mover la energía, despejar bloqueos y dejar espacio para lo nuevo.

El primer paso es comenzar con una limpieza general, ordenar, limpiar superficies y ventilar bien la casa, porque la limpieza física abre el camino a la limpieza energética.

Tienes que barrer de manera consciente.|Canva

A partir de ahí, la técnica correcta sigue este orden:

Se debe empezar siempre por las habitaciones más internas (dormitorios, baños, cuartos del fondo) y avanzar hacia la entrada.

Barrer desde los rincones hacia el centro de cada ambiente, juntando la suciedad en un punto antes de retirarla, en lugar de empujarla hacia la puerta.

Agregar intención al gesto: mientras se barre, visualizar que con cada movimiento se liberan barreras, se deja atrás lo que ya no sirve y se prepara el espacio para lo nuevo.

Por último, no debes dejar la basura dentro de casa ni para sacarlo después porque esto contiene energías viejas que si están en la casa siguen actuando.