Por estas razones tienes cucarachas en casa aunque esté limpia

Con el intenso calor es más usual ver la presencia de cucarachas en las calles o dentro de los hogares, plagas que son muy odiadas por el público debido a su aspecto. Es usual que pensemos que son bichos que solamente aparecen en viviendas sucias, pero tu casa puede estar limpia y aun así aparecer repentinamente en tus habitaciones.

Caminos de la Vida | Programa 10 Mayo 2026

Para que evites su ingreso, te detallaremos cuáles serían las otras razones por las que aparecen esos ejemplares en tu hogar; de esta manera podrás evitar su repentina invasión.

¿Por qué aparecen cucarachas de la nada?

Seguramente te ha ocurrido que tu casa está completamente limpia, pero sigues recibiendo la visita de las odiadas cucarachas. Aunque la comida y los residuos orgánicos son el alimento favorito de los insectos que los atrae a tu vivienda, no es lo único, ya que hay otros elementos que los atraen a ingresar a tus dormitorios.

Para que ya no te ocurra, te detallaremos cuáles son las otras 3 razones por las que esas plagas están entrando a tu hogar:

La humedad y las fugas de agua son elementos favorecedores para la plaga, ya que eso les ayudará a sobrevivir y reproducirse. Verifica los fregaderos, tuberías y baños para que puedas atender la filtración con un experto.

No olvidemos que son insectos que pueden ocultarse en muebles, en grietas o en cajas de cartón, así que siempre revisa esos elementos para que ya no puedan entrar a tu hogar.

Minúsculos restos de alimentos: Es usual que puedan quedar pequeñas morenas, grasa acumulada, alimento de mascotas o residuos que dejemos pasar, siendo un alimento que ellos pueden usar a su favor.

¿Cómo saber dónde está el nido de cucarachas?

Considerando las razones de la aparición de las cucarachas, es fundamental que identifiques dónde está el nido, ya que podría ocultarse en alguna grieta o electrodoméstico, aunque tu cocina se encuentre limpia, para que las puedas eliminar completamente de tu casa. Estas son las señales que debes identificar: