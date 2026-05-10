La polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal crece por inesperada fotografía

Ángela Aguilar ha vuelto a estar en el ojo del huracán luego de darse a conocer una fotografía. La razón del por qué Christian Nodal y su esposa están envueltos en la polémica se dio luego de una publicación de un video donde el cantante muestra un cuarto destinado para su hija en una residencia de Texas, y es aquí donde llega la controversia puesto que, en la cama que está destinada para Inti, está posada la mascota de la hija menor de Pepe Aguilar.

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Esta es la polémica fotografía de Ángela Aguilar

En este video se puede observar un cuarto con tonos rosas y algunos elementos con varios estilos de lo que vendría siendo la nueva marca de Christian Nodal, quien será “El Forajido”; en el centro de la recámara se ve un letrero con el nombre de “Inti”, a lado está una cuna adornada con una cobija rosa y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Aunque no se ve nada extraño, este video ha generado una polémica luego de que apareciera contenido compartido en el canal de WhatsApp por la misma Ángela Aguilar donde se aprecia cómo es que un perro de raza Pug está acostado en la cama que es de la hija de Cazzu.

¿Christian Nodal sí podrá registrar la marca de "El Forajido"?

Esta polémica se va en un momento clave en la carrera de Christian Nodal quien ha tenido una serie de tensiones con su padre Jaime González. Recordemos que, el yerno de Pepe Aguilar inició el registro de “El Forajido” como su nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el pasado 22 de abril, todo esto luego de que se diera a conocer el control de la empresa familiar sobre el esposo de Ángela, quien dijo en su más reciente concierto aseguró que su nombre ni música eran de él.

Aunque el intérprete de Vivo en el 6 quiso registrar la marca del “Forajido” al parecer ha tenido una serie de trabas y es que al parecer este nombre fue registrado en el 2023 por la comercialización de bebidas alcohólicas, por lo que, la solicitud de Nodal ante el INPI podría ser rechazada.

