Las 5 mejores manicuras ‘guayaba’ para la primavera

¡Ahora es el turno de la guayaba! En ocasiones anteriores habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre manicuras que hicieran referencia a ciertas frutas para usar en la primavera, alternativas que te ayudarán a lucir fresca y juvenil en el intenso calor.

Es así que te vamos a compartir los mejores diseños de uñas que hacen alusión al fruto ácido; entonces toma nota de las recomendaciones que te haremos para que los uses en tus manos.

¿Qué manicuras son tendencia en el 2026?

Pocos saben que hay manicuras que podemos hacernos donde se haga la referencia a la ‘guayaba’, alternativas muy coloridas y variadas que puedes usar en tu siguiente visita al salón de uñas. Para que las puedas usar, te compartiremos las 5 mejores opciones para usar en primavera:

‘Cat eye’ con 3D: Sobre un cat eye verde con destellos rosas, coloca unas gotas de gel 3D para que parezca que tiene agua; le dará mayor naturalidad.

Una guayaba rosa: Si quieres algo más detallado, coloca una base de cat eye rosa, agrega a la uña un contorno verde y en el centro unos puntos de color rosa para darle el aspecto.

Algo muy sencillo y colorido: Si quieres algo más discreto, pide que en todas las uñas te coloquen un jelly rosa similar al del fruto; te dará un aspecto más coqueto.

Aura Nails: En el centro coloca una rosa suave y en los laterales un verde oliva; puedes difuminar con ayuda de una esponja.

Ombré con cat eye: En la punta coloca un verde intenso y en lo restante de la uña un rosa y realiza un degradado entre ambos colores con efecto cat eye.

¿Qué tipo de uña es más elegante?

Dentro de las manicuras que podemos elegir, se recomienda usar las ovaladas, ya que se destacan por lograr un look elegante y femenino, además de estilizar las manos. Aunque es una buena opción, se recomienda usar la forma dependiendo del tipo de mano que tengas, ya que te puede ayudar a estilizar.

No esperes más para que puedas usar los mejores diseños de ‘guayaba’ para la primavera; escoge la alternativa que más te guste para que puedas lucir juvenil y fresca en la semana.