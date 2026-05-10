5 alternativas diferentes y funcionales para sustituir los burós de cama en el 2026

Los burós de cama son muebles que se suelen colocar en los dormitorios, donde puedes colocar desde tu celular, lámparas u objetos de uso personal. Aunque son grandes alternativas, ya pasaron de moda, por lo que los usuarios están en busca de otras opciones para cambiarlos.

Es así que te vamos a compartir 5 modelos diferentes y funcionales con los que puedes sustituir los muebles mencionados en pleno 2026, que se destacan por tener diseños más novedosos.

¿Qué altura deben tener los burós de cama?

Antes de hablar sobre las alternativas diferentes y funcionales para sustituir los burós de cama, debes conocer la altura recomendada que debe tener; se menciona que debe ser de 45 a 60 centímetros de alto, logrando que nos sea cómodo de usar. Una vez que aclaramos ese aspecto, podemos compartir las opciones que debes considerar en el 2026:

Repisa flotante: Una gran opción que se destaca por ser moderna y minimalista, además de generar esa sensación de más espacio en los dormitorios pequeños.

Banquillo: Ideal para un aspecto más rústico y relajado; además de ser un espacio para tus objetos, podemos convertirlo en un asiento extra.

Base escultórica: Para quienes desean algo más creativo y único, busca mesas con bases escultóricas con diversos materiales.

Puf o cesto: Opta por aquellos que estén hechos con fibras naturales; para un mejor aspecto, añade una bandeja de madera para tener un color más cálido y natural.

Estante empotrado: Con el que vas a evitar que acapare la vista por su diseño moderno y ligero, otra gran opción para sustituir.

¿Qué pones en los burós de recamara?

Los burós de cama son un gran elemento para las recámaras, pero hay que tener cuidado, ya que podemos sobrecargarlos de objetos, generando que se vean descuidados o sucios. Por eso considera aplicar lo siguiente para evitar el ruido visual:

Lámpara de mesa con control táctil.

Elementos funcionales y decorativos como velas, libros, flores o aromas.

Organizadores: Bandejas o cajas pequeñas.

Elimina todo lo que no uses; solamente deja lo necesario para no saturarlo.

Con todos los consejos anteriores, junto con las alternativas diferentes y funcionales, lograrás tener un nuevo look en tus dormitorios durante el 2026; no esperes más para aprovechar todos los tips que te proporcionamos.