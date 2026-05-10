El significado de tener limones de centro de mesa, según el Feng Shui

Los limones se han convertido en un gran elemento para usar como centro de mesa, ya que es un cítrico con un gran aroma y aspecto. Además de tener un valor decorativo, se destaca por ser un alimento que tiene un fuerte significado dentro del Feng Shui, el cual ha sido ignorado en varias ocasiones.

Es así que te explicaremos qué representa al momento de colocarlo como una decoración de tu hogar; el resultado te va a sorprender, así que toma nota para que lo consideres.

¿Qué significa poner tres limones en el centro de la mesa?

Pocos saben que el colocar limones de centro de mesa tendrá un significado único, el cual podría modificar dependiendo de la cantidad de cítricos que se usen y el estado del fruto, ya que cambian la energía que transmite, según el Feng Shui.

Si colocamos 3 frutos en buen estado, se destaca por absorber las malas vibras y purificar los espacios, permitiendo que haya un buen equilibrio en las habitaciones. Siendo una gran alternativa para usar en el comedor, ya que es un espacio en el que se reúne la familia para poder compartir sus alimentos.

Recordemos que, para obtener ese funcionamiento, es importante que sea con un alimento fresco, ya que usar productos en mal estado o menos de 3 ejemplares podría generar un efecto contrario, generando que las malas energías se estanquen en esa zona.

¿Dónde colocar los limones en casa?

Aunque usar limones de centro de mesa es una gran alternativa para usar en el comedor, hay otros espacios en los que podemos colocar los cítricos para poder atraer la prosperidad. Por lo que se recomienda colocarlos cerca de la entrada del hogar, la cocina, en un espacio en el que trabajes o en la sala, ya que son espacios en los que se reúne más energía.

Aprovecha su significado energético para que lo puedas usar, logrando limpiar las energías de tus espacios favoritos; no esperes más para colocar los cítricos y que el Feng Shui atraiga la abundancia.