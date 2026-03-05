La receta definitiva del más exquisito caldo de camarón para la Semana Santa 2026

A fines del mes de marzo se conmemora la Semana Santa 2026, un periodo muy caro a los sentimientos de la fe cristiana en donde la preparación espiritual ocupa un rol preponderante. Además, ciertas tradiciones cobran fuerza como la abstinencia de carne roja por lo que algunos platillos llegan para ocupar su lugar.

Actualmente, gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA) el menú para Semana Santa sufrirá algunas modificaciones ya que esta tecnología reúne las tradiciones de distintos rincones del planeta. Sin embargo, hay platillos que son clásicos de esta etapa del año y el caldo de camarón es uno de ellos.

¿Qué sucede con la comida en Semana Santa?

En Semana Santa, las tradiciones gastronómicas giran principalmente en torno a la abstinencia de carne roja (vaca, cerdo, cordero, etc.), basada en preceptos religiosos católicos que ven este acto como una forma de penitencia y respeto, advierte Gemini.

La IA detalla que durante estos días es habitual que se proceda con el ayuno y la abstinencia total de carnes rojas, principalmente en Viernes Santo. El pescado se convierte en el rey de la Semana Santa y, en cuanto a los dulces, se destacan los huevos y la rosca de Pascua.

¿El caldo de camarón más exquisito?

Si en el plano gastronómico nos quedamos con los clásicos de México, la Semana Santa invita a consumir ciertos platillos que también respetan la tradición de no comer carnes rojas. Aquí es donde aparece el caldo de camarón y sobre el que Gemini nos trae la receta definitiva para lograr el más sabroso.

“El secreto de un caldo definitivo’ no está solo en los camarones, sino en la profundidad del fondo (el caldito base) y en el equilibrio de los chiles”, remarca la Inteligencia Artificial que comparte la receta maestra que combina la intensidad del camarón seco con la textura sedosa del camarón fresco:

Los ingredientes

Para el fondo (el alma del caldo)



500g de camarón fresco (pide que te dejen las cabezas y cáscaras).

100g de camarón seco (con cabeza, aportan todo el sabor "cantinero").

3 zanahorias y 2 papas grandes en cubos.

1 rama de epazote fresco (no negociable para el sabor auténtico).

Para el adobo rojo



5 chiles guajillo (limpios y sin semillas).

2 chiles morita (para un toque ahumado sutil).

2 jitomates maduros.

1/4 de cebolla blanca y 2 dientes de ajo.

La preparación