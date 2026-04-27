4 canciones de Mario Bautista que duran más de lo que él en el ring: Aaron Mercury lo noqueó en segundos

La edición 2026 del Supernova dejó momentos inolvidables para el público; que van desde la tristeza por el retiro de Alana Flores, hasta la preocupación que generó la derrota de Mario Bautista ante Aarón Mercury. Y es que a pesar de que venía invicto, no pudo superar al influencer, quien lo dejó en las cuerdas en menos de dos minutos y se convirtió en el nuevo campeón.

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Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales rápidamente se viralizaron, lo que incluyó incontables memes de este desafortunado encuentro hasta las burlas para Mario Bautista por las canciones que duran mucho más de lo que el soportó peleando contra Aarón Mercury. Esto ya que cabe recordar, paralelo a su faceta como creador de contenido, tiene una carrera en la música de años.

Aarón Mercury noqueó a Mario Bautista en menos de dos minutos en el Supernova 2026|Instagram. @supernovaboxing

Algunos de los sencillos que lo consolidaron como artista, son:



Baby Girl, con Lalo Ebratt y que dura 3 minutos con 38 segundos.



y que dura 3 minutos con 38 segundos. Brindo , que dura 3 minutos con 5 segundos.



, que dura 3 minutos con 5 segundos. Miami, con Austin Mahone y que dura 3 minutos con 50 segundos.



y que dura 3 minutos con 50 segundos. GIRL, con Kalimba y que dura 2 minutos con 37 segundos.

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Lejos de dejar que el ánimo decayera, el artista se tomó con humor lo que pasó en el ring y, cuando finalmente pudo ponerse de pie, felicitó a su rival y celebró este proyecto que tuvo a sus "fandoms" al pendiente. Horas más tarde, en su cuenta personal de X, Mario Bautista se burló de no haber soportado ni un round completo con Aarón Mercury y le dedicó un divertido mensaje.

"Duró más mi entrada jajaja. P*nch* Aarón Mercury, sí te gusta agarrarte", posteó.

Ya mostrándose un tanto más serio y consciente de la preocupación que provocó cuando se cayó casi dos veces seguidas por los golpes, el intérprete de "Baby Girl" le agradeció a sus fans por las palabras de aliento que le hicieron llegar. "Gracias por todos sus mensajes, de verdad. Esto también es parte de la vida y toca vivivirlo. A veces se gana, a veces se pierde, el chiste es disfrutarlo"