5 ideas para reciclar camisetas viejas que ya no usas

Lamentablemente el destino de la ropa que ya no se usa es la basura . De esta manera lo que más se puede ver en los basureros son las camisetas que se traduce en millones de kilos de residuos textiles post consumo al año.

Debido al impacto ambiental es que varias empresas y start-ups han decidido que su misión es reducir el PCTW (Residuos Textiles Post-Consumo, Reciclaje)— y ahora se están centrando en convertir camisetas antiguas en camisetas nuevas o cosas nuevas.

Desde tu casa también puedes aportar al reciclaje y darles un nuevo uso. Las empresas están usando el 30% de estas camisetas viejas y usadas en trapos para su uso en la industria de la limpieza.

El 20% se descompone y se convierte en productos como alfombras, aislamiento o relleno para coches. El 5% acaba siendo desperdicio.

¿Cómo reutilizar las camisetas antiguas?

Ropa para mascotas

Una de las opciones es la de hacer ropa para mascotas. Tu camiseta ya tiene mangas y una abertura en la parte inferior. Dependiendo de la longitud de la camiseta y del tamaño de la cabeza de tu perro, solo necesitas hacer unos pocos ajustes para que tu camiseta vieja esté lista para mascotas.

En este sentido puedes también cortar y ajustar una camiseta grande para que le quede bien a la mascota. Agrega pequeños agujeros en la parte trasera para las patas traseras de tu mascota, y haz que la abertura de la camiseta para la cabeza y el cuello sea más grande si lo necesitas.

Bolsas Tote

Como segunda opción puedes crear bolsas Tote. Es una gran idea debido a que las camisetas con gráficos y estampados no necesitan un patrón de costura complicado para ser interesantes. Incluso los principiantes podrán coser una bolsa de mano sencilla a partir de una camiseta vieja.

Cojines estampados y originales

En tercer lugar, nos encontramos con la idea de poder hacer fundas de cojín o almohada y camisetas viejas son una combinación perfecta para las manualidades porque puedes usar los gráficos para crear tus cojines o fundas de sofá únicos.

Utiliza las mejores camisetas.|Canva

Cuadrados de colcha

Los cuadrados de colcha de camisetas son como el proyecto de la funda de almohada: te animan a ser creativo y a elegir camisetas con significados y recuerdos especiales a su alrededor. Puedes seleccionar tus camisetas favoritas y guardarla.

Baberos y monos para bebés

Por último, puedes crear baberos y monos para bebes. Si bien se necesita un poco más de patrones el resultado vale la pena. Aunque no tengas un niño pequeño al que consentir con estos proyectos puntuales, puedes regalar baberos y monos de camisetas viejas para bebés a futuras mamás.

