La razón por la que se recomienda frotar aluminio en las llaves del lavabo

Hay muchas personas que recomiendan ampliamente frotar aluminio en las llaves del lavabo, un truco casero que se recomienda por sus efectos dentro de la limpieza, un hack que querrás emplear constantemente por sus resultados.

Si todavía no lo aplicas, te detallaremos en qué consiste y cuáles son sus efectos, unos sencillos consejos que debes aplicar en los siguientes días dentro de tu casa.

¿Cómo usar el papel aluminio en las llaves del lavabo?

Las llaves del lavabo rápidamente se llenan de sarro, generando que la superficie metálica y brillante se llene de manchas que son difíciles de quitar aunque uses agua y jabón, haciendo que adquiera una apariencia vieja y descuidada.

Para que puedas lucir un baño espectacular, podemos frotar aluminio en la superficie. Solamente debemos tomar un poco del papel metálico, hacerlo una bola y frotar suavemente por las superficies; esta suave fricción se encargará de desprender la suciedad sin rayarlo.

En caso de que observes que no se quita con mucha facilidad, se recomienda que, antes de tallar la superficie, se apliquen limpiadores más fuertes que sean aptos para el material, para que haya un mejor funcionamiento.

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¿Cómo debes limpiar las llaves correctamente?

Aunque frotar aluminio en las llaves del lavabo se recomienda para eliminar el sarro, es importante que conozcas las medidas que debes aplicar para evitar la presencia de esa suciedad en tus superficies del baño, así que puedes aplicar las recomendaciones anteriores:

Si cae agua, sécalo al instante para que los minerales no se queden en la superficie.

Al limpiar tu superficie, puedes colocar un poco de aceite para bebés; esto te ayudará a repeler la humedad al instante.

Limpia semanalmente para evitar que esas capas de minerales cristalizados se adhieran a las superficies.

Con todos los pasos anteriores lograrás lucir un baño impecable, libre de suciedad y manchas indeseables; puedes probar su eficacia en tus llaves; observarás un gran cambio sin tener que aplicar químicos corrosivos y sin dañar nada.