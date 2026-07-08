MasterChef 24/7: 5 manicuras minimalistas de bajo mantenimiento perfectas para chefs y cocineras

En una cocina profesional, la imagen personal también comunica orden, limpieza y profesionalismo. Por eso, cada vez más chefs y cocineras apuestan por manicuras discretas que complementan su uniforme sin perder elegancia. Las tendencias actuales demuestran que no es necesario recurrir a diseños llamativos para lucir unas manos impecables. Estos son 5 diseños minimalistas y de bajo mantenimiento ideales para alguien que se dedica al sector culinario como el de MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: 5 diseños ninimalistas para uñas de chefs y cocineras

Inspiradas en el estilo sobrio, las manicuras minimalistas se han convertido en una de las opciones favoritas por su facilidad de mantenimiento. Con uñas cortas, tonos naturales y pequeños detalles, estos diseños permiten mantener una apariencia sofisticada sin requerir retoques constantes.

1. Puntos minimalistas: Este diseño consiste en una base nude o milky acompañada de un pequeño punto negro, blanco o dorado en una o dos uñas. Es un detalle casi imperceptible que aporta personalidad sin perder la elegancia y, además, el desgaste apenas se nota con el paso de los días.

2. Micro French con línea de color: La clásica manicura francesa se reinventa con una línea ultrafina en la punta de la uña. Puede ser blanca, beige, dorada o plateada o de un color llamatibo, logrando un acabado limpio y moderno que combina perfectamente con cualquier uniforme de cocina.

3. Línea lateral fina: Una delgada línea vertical colocada en uno de los costados de la uña crea un efecto estilizado y contemporáneo. Este diseño minimalista es ideal para quienes buscan algo diferente sin sacrificar la sobriedad que exige un entorno profesional.

4. Milky nails con un pequeño detalle: Las populares milky nails adquieren un toque especial con un diminuto corazón, una estrella, una flor o un punto en una sola uña de cada mano. El resultado es delicado, femenino y muy fácil de mantener gracias a su base translúcida.

5. Media luna minimalista: El diseño half moon resalta la base de la uña con una fina media luna en blanco, dorado o transparente, mientras el resto permanece en un tono nude. Es una propuesta elegante que aporta un detalle distintivo sin resultar excesiva.

Más allá de las tendencias, los especialistas en imagen coinciden en que las uñas cortas y bien cuidadas siguen siendo la mejor elección para quienes trabajan en la cocina. Los tonos neutros y los diseños minimalistas no solo proyectan una imagen pulcra y sofisticada, sino que también ayudan a disimular el crecimiento de la uña y el desgaste del esmalte, convirtiéndose en aliados perfectos para chefs y cocineras con jornadas de trabajo intensas.

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