5 diseños de uñas para pies que debes usar para lucir elegante en tu graduación

En los siguientes días son muchos los jóvenes que van a tener su esperada fiesta de graduación, una gran forma de cerrar con broche de oro un nivel educativo culminado, momento que les será de utilidad para impulsarse a seguir en su educación.

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Al ser un evento muy importante, son muchas jóvenes las que se van a preparar para lucir espectaculares en su día. Es así que te detallaremos 5 diseños de uñas para pies, con los que van a tener un aspecto elegante.

¿Qué diseño de uñas usar en los pies?

Es usual que en una graduación las festejadas usen zapatos abiertos; aunque los vestidos suelen ser largos, es importante arreglar tus pies apropiadamente, ya que pueden ser vistos en algún momento. Si no sabes qué estilo usar, estos son los diseños de uñas que se destacan por darte una apariencia elegante:

Nude sencillo: Un color que nunca falla, en especial al querer lucir elegante en la fiesta, ya que tendrás unos pies sofisticados.

Glitter dorado: En todas las uñas usa un tono nude, agrega solamente una línea dorada cerca de la cutícula.

Francés con base milky: En una base de color milky, agrega en la punta una línea de color blanco.

Cat eye en rojo: Para algo de mayor impacto, pide que en tu uña te agreguen un cat eye en rojo, pero que en la orilla añadan un halo de glitter plateado.

Glazed: Para algo llamativo pero más minimalista, puedes optar por añadir a un color neutro un poco del efecto glazed para tener un destello único y elegante.

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¿Qué color de pedicura es elegante?

Para los diseños de uñas para pies, al ser un evento muy importante, se recomienda el uso de colores como nude, rojo clásico o blanco lechoso; esto se debe a que son alternativas que estilizan y disimulan mejor el crecimiento.

Escoge la alternativa que más te agrade para tu graduación; lo importante es que la persona celebrada se sienta cómoda. No esperes mucho, comienza a hacer tu cita en el salón de belleza para que puedas tener una pedicura de impacto.