Cómo maquillar los pómulos para levantar y rejuvenecer el rostro después de los 50

Si tienes más de 50 años, debes saber que maquillar los pómulos correctamente es sumamente importante para hacer que tu rostro se vea definido y sobre todo para hacer un efecto en el que parecerá que tienes menos años. Te decimos cómo puedes lograr hacer un lifting natural solo maquillando tus pómulos con una técnica muy sencilla de hacer.

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Técnica para maquillar los pómulos si tienes más de 50 años

Si buscas un maquillaje para hacer que tu rostro se vea rejuvenecido y que tu piel luzca natural y jugosa, tienes que usar de manera eficaz tu rubor y sacarle todo el provecho para lograr que tus pómulos se vean levantados.

1. El primer paso es elegir un tono de rubor adecuado, te recomendamos usar: coral, durazno o salmón, ya que estos colores harán que tu piel luzca fresca y con vida.

2. Lo siguiente es preparar la piel previamente, recuerda que una buena hidratación es esencial para que la base se adapte y logré que el rubor te dure todo el día, así que puedes usar una crema hidratante, un suero y después aplicar tu base.

3. Aplica el rubor con la técnica de lifting, es decir, tomando la medida de la mitad del pómulo empieza con la aplicación y difumina hacia arriba con dirección a la sien, primero hazlo con un rubor en crema y para sellar con uno en polvo.

4. El último paso es importante, en la parte alta del pómulo pon un poco de iluminador con destellos dorados, esto te dará un efecto de piel sumamente hidratada.

Errores al aplicar el rubor en pieles maduras

Uno de los errores más comunes al maquillar los pómulos suele ser la elección del tono de rubor, por lo que te sugerimos no elegir tonos que se parezcan al rojo, morado o rosa mexicano, pues estos harán que las líneas de expresión sean más evidentes.

Otro error es aplicar demasiado rubor, aunque a veces pensamos que es el toque que le da vida al maquillaje, saturar los pómulos con colorete no es muy recomendado, ya que puede hacer que técnica se vea sucia.