6 manualidades de Spider-Man: ideas con pocos materiales para el estreno de la nueva película
¿Conoces a alguien que ya no puede esperar para el estreno de “Brand New Day”? Regálale una de estas manualidades de Spider-Man con pocos materiales.
Ya faltan solo semanas para el estreno de la película "Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland y Zendaya; por lo tanto, es natural que la fiebre por el arácnido esté de regreso. Si conoces a alguien que sea muy fan de este superhéroe o tú eres esa persona, te van a gustar las manualidades de Spider-Man que aquí te presentaremos.
Las siguientes manualidades no requieren muchos materiales, son de diferentes grados de dificultad y te pueden servir para diversos propósitos: desde un regalo hecho por ti hasta una pieza de decoración para una fiesta de cumpleaños infantil.
6 ideas de manualidades de Spider-Man
@paper.petals29 DIY phone case ✨🕸️ #paperpetals #fyp #artandcraft #spiderman #diy ♬ original sound - paper petals
1. Case para tu teléfono
Comenzamos el listado con uno de los tutoriales más sencillos, pues consiste en un case para tu teléfono inspirado en Spider-Man, que puedes personalizar haciéndolo de papel, cartulina o algún material un poquito más rígido. El dibujo también es bastante fácil de seguir y se adapta a los plumones o colores que prefieras utilizar.
2. Muñeco de Spider-Man de papel
@valecraft0 SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY 🔥 en versión Minecraft hecho de papel Papercraft Casero de tus personajes favoritos figuras Action Figure #Minecraft #papercraft #fyp #fypシ゚viral #funny ♬ sonido original - valecraft
¿Has intentado crear muñecos de papel al estilo Minecraft? Este podría ser tu primer experimento, tomando como referencia al icónico superhéroe arácnido. El creador de contenido ofrece tutoriales completos en YouTube.
3. Una de las más sencillas manualidades de Spider-Man para tu cuarto
@sanriocraftiz diy spider man room decor idea #crafting #mini #diy #macmiller ♬ original sound - herbert.songs
Nos gustó mucho esta idea de decoración porque, básicamente, solamente requiere que cuentes con una pieza grande de papel, plumones y paciencia para dibujar con calma a tu superhéroe favorito. Puede servirte para una de las paredes del cuarto.
4. Tarjeta de felicitación
@enzzoqueiroz love love love love love 💌✨🕸️ #handmadegifts #cutegifts #love #craft #aesthetic #spiderman #handmadecraft ♬ original sound - macmiller
Las manualidades de Spider-Man también incluyen tarjetas de felicitación que se pueden personalizar con los colores, tipografías o incluso ilustraciones extra que quieras agregar. Esta idea tiene un efecto con volumen que seguro le va a encantar a la persona festejada.
5. Spider-Man de origami
@_juliyav_ Może Spiderman na walentynki? 🖤🕷️🌹 #diy #spiderman #valentinesday #gift ♬ Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) - Usher
Si eres buena con las manualidades y no le tienes miedo a un reto, ¿por qué no atreverte a hacer una pieza de origami con forma de Spider-Man? Este proyecto sin duda requiere paciencia y precisión, pero también impresionará muchísimo a la persona que reciba el regalo o a quienes se lo presumas.
6. Hombre Araña de crochet
@crochetwmin Turn a simple ball of yarn into an adorable Spider-Man-inspired amigurumi with this fun crochet project. Perfect for superhero fans, comic book collectors, and crochet lovers, this handmade character makes a great display piece, gift, desk buddy, or collectible. 🧶 Digital PDF crochet pattern available (US terminology). Save this idea for your next crochet project 🕷️✨ #spidermancrochet #crochetspiderman #superherocrochet #amigurumi #crochetpattern #marvelcrochet #crochettoy #crochetideas ♬ original sound - crochetwmin
No podía faltarnos una idea de amigurumi de Spider-Man. Esta creadora de contenido comercializa sus patrones y puedes aprender a hacer un muñeco de crochet que incluso tiene su propia "telaraña".