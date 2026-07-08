6 manualidades de Spider-Man: ideas con pocos materiales para el estreno de la nueva película

Ya faltan solo semanas para el estreno de la película "Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland y Zendaya; por lo tanto, es natural que la fiebre por el arácnido esté de regreso. Si conoces a alguien que sea muy fan de este superhéroe o tú eres esa persona, te van a gustar las manualidades de Spider-Man que aquí te presentaremos.

Las siguientes manualidades no requieren muchos materiales, son de diferentes grados de dificultad y te pueden servir para diversos propósitos: desde un regalo hecho por ti hasta una pieza de decoración para una fiesta de cumpleaños infantil.

6 ideas de manualidades de Spider-Man

1. Case para tu teléfono

Comenzamos el listado con uno de los tutoriales más sencillos, pues consiste en un case para tu teléfono inspirado en Spider-Man, que puedes personalizar haciéndolo de papel, cartulina o algún material un poquito más rígido. El dibujo también es bastante fácil de seguir y se adapta a los plumones o colores que prefieras utilizar.

2. Muñeco de Spider-Man de papel

¿Has intentado crear muñecos de papel al estilo Minecraft? Este podría ser tu primer experimento, tomando como referencia al icónico superhéroe arácnido. El creador de contenido ofrece tutoriales completos en YouTube.

3. Una de las más sencillas manualidades de Spider-Man para tu cuarto

Nos gustó mucho esta idea de decoración porque, básicamente, solamente requiere que cuentes con una pieza grande de papel, plumones y paciencia para dibujar con calma a tu superhéroe favorito. Puede servirte para una de las paredes del cuarto.

4. Tarjeta de felicitación

Las manualidades de Spider-Man también incluyen tarjetas de felicitación que se pueden personalizar con los colores, tipografías o incluso ilustraciones extra que quieras agregar. Esta idea tiene un efecto con volumen que seguro le va a encantar a la persona festejada.

5. Spider-Man de origami

Si eres buena con las manualidades y no le tienes miedo a un reto, ¿por qué no atreverte a hacer una pieza de origami con forma de Spider-Man? Este proyecto sin duda requiere paciencia y precisión, pero también impresionará muchísimo a la persona que reciba el regalo o a quienes se lo presumas.

6. Hombre Araña de crochet

No podía faltarnos una idea de amigurumi de Spider-Man. Esta creadora de contenido comercializa sus patrones y puedes aprender a hacer un muñeco de crochet que incluso tiene su propia "telaraña".