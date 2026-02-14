Cómo recuperar un naranjo con hojas amarillas: El truco casero definitivo

Ver un naranjo con hojas amarillas es una de las señales más claras de que algo no está funcionando bien en su entorno. Aunque se trata de un árbol resistente, este síntoma suele indicar problemas de nutrición, riego inadecuado o incluso deficiencias en el suelo.

Si no se corrigen a tiempo, estos factores pueden afectar seriamente la producción de frutos. Pero especialistas en jardinería aseguran que en la mayoría de los casos es posible recuperar el vigor del naranjo con cuidados simples y soluciones naturales.

La clave de esta recuperación de la planta frutal está en identificar la causa del amarillamiento y aplicar un tratamiento que restaure los nutrientes esenciales sin recurrir necesariamente a productos químicos.

El truco casero definitivo para recuperar un naranjo con hojas amarillas

Uno de los remedios naturales más recomendados por expertos en agricultura ecológica es el uso de quelato de hierro casero combinado con compost orgánico. La jardinera y divulgadora ambiental María José Caballero, asesora en fertilización natural, sostiene que una solución simple y efectiva es incorporar hierro natural a través de cáscaras de huevo trituradas y restos de hojas verdes, que mejoran la absorción de nutrientes.

El método consiste en enterrar alrededor del tronco una mezcla de compost, cáscaras de huevo molidas y posos de café. Todo esto aporta hierro, nitrógeno y mejoran el pH del suelo. Además, se recomienda regar con moderación y aplicar una infusión de ortiga o lentejas germinadas, que actúan como biofertilizantes ricos en minerales.

Desde la plataforma especializada Gardeners’ World, respaldan este tipo de prácticas y aseguran que los fertilizantes naturales no solo corrigen deficiencias, sino que fortalecen el sistema radicular a largo plazo. Con constancia, en pocas semanas las hojas comienzan a recuperar su color verde y el naranjo vuelve a mostrar signos de crecimiento saludable.

¿Por qué las hojas del naranjo se ponen amarillas?

El amarillamiento de las hojas, conocido como clorosis, suele estar relacionado con una deficiencia de hierro, nitrógeno o magnesio, minerales indispensables para la fotosíntesis. En los cítricos es muy común que el suelo tenga un pH demasiado alto, lo que impide que el árbol absorba correctamente el hierro.

Otros factores frecuentes son el exceso de riego, que asfixia las raíces y provoca pudrición, la falta de drenaje, o incluso el estrés por cambios bruscos de temperatura. Desde la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, señalan que los cítricos requieren suelos aireados, ligeramente ácidos y con buen aporte de materia orgánica para mantenerse sanos.