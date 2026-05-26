uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 opciones de reemplazar las repisas flotantes por almacenamiento estilo vintage

Las repisas flotantes se ven bien… por lo menos hasta que toda la casa se ve igual.

Repisas
|Canva

Escrito por: Melannie Alba | DR

Las repisas flotantes pueden verse modernas pero muchas veces hacen que los espacios luzcan repetitivos. El almacenamiento vintage no solo organiza, sino que aporta personalidad, historia y calidez a cualquier rincón de tu hogar.

Existen muchas maneras de darle un distintivo a nuestro hogar optando por el estilo clásico. Te dejamos unas opciones de repisas flotantes vintage para convertir cualquier espacio en uno mucho más auténtico.

7 opciones de almacenamiento vintage

  1. Vitrinas de madera.

    Perfecta para exhibir vajillas, plantas o colecciones.

  2. Maleta retro.

    Funciona como mesa auxiliar y almacenamiento al mismo tiempo (puedes hacer una incluso de puras maletas apiladas).
    Maleta
    |Pinterest

  3. Cajas/cestas de mimbre.

    Perfectas para mantener el orden sin perder el estilo vintage.

  4. Aparador.

    Gran opción para guardar y exhibir cualquier cosa.

  5. Escalera de madera.

    Reutilizadas par colgar mantas, revistas o textiles.
    Escalera
    |Pinterest

  6. Carritos metálicos estilo industrial-vintage.

    Útiles para almacenar café, utensilios o artículos de baño.

  7. Cajas de madera tipo huacal.

    Ideales para guardar libros, vinilos o decoración.
Tags relacionados
Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO