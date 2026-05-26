7 opciones de reemplazar las repisas flotantes por almacenamiento estilo vintage
Las repisas flotantes se ven bien… por lo menos hasta que toda la casa se ve igual.
Las repisas flotantes pueden verse modernas pero muchas veces hacen que los espacios luzcan repetitivos. El almacenamiento vintage no solo organiza, sino que aporta personalidad, historia y calidez a cualquier rincón de tu hogar.
Existen muchas maneras de darle un distintivo a nuestro hogar optando por el estilo clásico. Te dejamos unas opciones de repisas flotantes vintage para convertir cualquier espacio en uno mucho más auténtico.
7 opciones de almacenamiento vintage
- Perfecta para exhibir vajillas, plantas o colecciones.
Vitrinas de madera.
- Funciona como mesa auxiliar y almacenamiento al mismo tiempo (puedes hacer una incluso de puras maletas apiladas).
Maleta retro.
- Perfectas para mantener el orden sin perder el estilo vintage.
Cajas/cestas de mimbre.
- Gran opción para guardar y exhibir cualquier cosa.
Aparador.
- Reutilizadas par colgar mantas, revistas o textiles.
Escalera de madera.
- Útiles para almacenar café, utensilios o artículos de baño.
Carritos metálicos estilo industrial-vintage.
- Ideales para guardar libros, vinilos o decoración.
Cajas de madera tipo huacal.