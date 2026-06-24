5 opciones de ramos de crochet para graduación de primaria o secundaria

Durante estos meses donde se registra la temporada de graduaciones, se marcan como fechas especiales debido a que se concluyen ciclos escolares, pero también se marcan como días llenos de emociones, fotografías y regalos que buscan inmortalizar este momento único.

Si tu hijo/a, amiga/o, familiar o novia/o está a punto de graduarse y buscas darle algo especial toma nota ya que, entre las opciones de regalo que han ganado popularidad en los últimos años destacan los ramos de crochet, elaborados con flores tejidas que no se marchitan y que representan un recuerdo duradero de esta importante etapa. Además de ser personalizados, estos regalos pueden adaptarse a los gustos de cada estudiante con colores, personajes o detalles que hacen del obsequio algo realmente especial.

5 opciones de ramos de crochet para regalar en una graduación

1.- Ramo de girasoles

Los girasoles son uno de los diseños más solicitados debido a que simboliza alegría, éxito y nuevos comienzos. Su color amarillo brillante transmkite optimismo, por lo que resulta perfecto para celebrar el cierre de ciclo escolar y darle la bienvenida a las nuevas metas.

2.-Tulipanes en tonos pastel

Un ramo de tulipanes también destaca por su estilo elegante, delicado y único. Los colores rosa, lila, azul o blanco ofrecen una apariencia moderna que combina perfectamente con ceremonias de graduación de primaria o secundaria.

3.- Ramo con flores y personaje favorito

Si tu hijo se gradúa de la primaria esta opción es divertida, ya que consiste en combinar flores con un pequeño muñeco tejido inspirado en su personaje de caricatura, película o anime favorito, a este puedes agregarle detalles como una toga y birrete.

4.-Bouquet con flores y estudiante graduado con toga y birrete

Las rosas nunca pasan de moda y en su versión crochet representan admiración, cariño y orgullo. Se pueden elaborar de un solo color o mezclando varios tonos para crear un arreglo llamativo y único puedes agregar jun muñeco ya sea hombre o mujer con su característico birrete, toga o diploma.

5.- Ramo con dulces y flores

Para quienes buscan un detalle diferente, existen ramos que combinan flores de crochet con chocolates o dulces. De esta manera, el estudiante recibe un obsequio que puede disfrutar ese mismo día y conservar las flores por mucho tiempo.