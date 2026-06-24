Los tonos de sombra que van a potencia el color de tus ojos, según un maquillador

Aunque podemos usar cualquiera de los tonos de sombra, es real que algunos son capaces de realzar el color de tus ojos, haciendo que acaparen tu look y luzcas hermosa, pero para ello hay que hacer una buena selección.

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A continuación, te detallaremos qué opciones son mejores dependiendo de cada mirada, empleando la opinión de un maquillador, quien da detalles sobre las mejores combinaciones.

¿Qué tonos de sombra potencian el color de los ojos?

En realidad, podemos usar todos los tonos de sombra, pero es una realidad que algunos de ellos se encargarán de enaltecer el color de tus ojos. En un reconocido medio de belleza, entrevistaron a un maquillista, quien detalla que para lograr un efecto favorecedor en nuestra mirada, hay que crear ciertos contrastes de colores para que el iris sobresalga.

El maquillador detalla que no se trata de hacer maquillajes imposibles o con tonalidades muy intensas; se trata de hacer combinaciones con las que se pueda crear nuevas dimensiones. Esto es lo que debes hacer:

Ojos marrones: Opta por champán, bronce, burdeos y tonos pastel.

Ojos azules: Melocotón, champagne, topo cálido, terracota y bronce.

Ojos verdes: Ciruela, malva, burdeos y marrón rosado.

Para identificar la mejor opción, los maquilladores han usado el círculo cromático, identifican el color que más se asemeje y usan los que están enfrente o al otro lado, una herramienta que han usado desde hace varias décadas.

¿Cómo dar profundidad a la mirada?

Además de usar los tonos de sombra más adecuados al color de tus ojos, es fundamental poder darle profundidad a tu mirada para que tenga más impacto y no se vea un tono muy plano, según el maquillador.

No olvides usar los tonos oscuros para dar profundidad, basándote en el hueso de tu cuenca junto a tu tipo de párpado, y al mismo tiempo colocar ciertos puntos de luz para darle más vida a nuestra mirada. Con todos estos tips lograrás lucir una mirada impactante todos los días.