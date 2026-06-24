Bare nails, la nueva tendencia de uñas qué domina las manicuras del verano

Constantemente las manicuras van evolucionando, trayendo todo tipo de estilos nuevos que se encargarán de embellecer tus manos. Para el verano 2026, parece que la nueva tendencia de uñas se trata de las ‘bare nails’, un estilo minimalista que obtiene notoriedad.

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Para que las puedas usar en tu siguiente diseño de uñas, te detallaremos en qué consiste y cómo aplicarlo en tus manos; posiblemente te enamores de su aspecto y las quieras usar.

¿Qué son los bare nails?

Las ‘bare nails’ se destacan por ser una nueva tendencia de uñas, ya que se destaca por dejar a un lado los colores llamativos, empleando un look minimalista que genera un aspecto de saludable y limpio.

Dentro de su apariencia, se destaca por usar mayormente esmaltes transparentes, dejando ver la uña natural; en algunos casos, se suelen implementar tonos lechosos o rosas muy sutiles y con un aspecto translúcido, unificando las tonalidades sin cubrir completamente las uñas, proporcionando un aspecto saludable.

Otra de sus características que las hace sobresalir es el acabado luminoso que se obtiene con el brillo top coat, el cual se encarga de generar un look sano y fuerte. Siendo un estilo extremadamente elegante, el cual es una de las manicuras favoritas para el verano, además de ser un estilo de bajo mantenimiento.

¿Cómo implementarlo en tus uñas?

Considerando las características de las ‘bare nails’, es posible implementar la nueva tendencia de uñas en tus manos, pero para ello es importante mantener un estilo minimalista, ya sea hidratando tus manos, puliendo la superficie de la uña con una buffer, aplicando esmalte transparente u opciones translúcidas y dándole prioridad a la salud por encima del aspecto estético.

Por otro lado, para tus manicuras, opta por uñas cortas o de un largo medio, además de seleccionar las formas redondas u ovaladas para mantener el nivel de elegancia. No esperes más, usa el nuevo estilo que va a dominar en el verano.