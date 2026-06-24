Antrax y Michelle cambian el rumbo de la gala de beneficios y castigos de hoy 23 de junio en MasterChef 24/7

La gala de beneficios y castigos de esta noche podría cambiar el rumbo de la competencia de cara al próximo domingo de eliminación y a solamente unos minutos antes de que inicie, se ha revelado la ruta que seguirá la transmisión.

Luego de practicar en la cocina oculta con la Chef Isabel Carvajal los procedimientos para preparar versiones internacionales de lasaña y mientras se estaban preparando, los participantes fueron alertados con un mensaje en la pantalla del anfiteatro y es que Antrax, como el más reciente portador del Pin del Chef, tuvo la encomienda de dividir a sus compañeros en dos grupos para la gala de esta noche, los cuales quedaron repartidos de la siguiente manera:

Grupo 1

Ismael

Carmen

Julio

Ramahá

Michelle

Luis

Diego

Lancer

Claudia

Grupo 2

Emmanuel

Antrax

Daniela

Jazmín

Nora

Ixdit

Camila

Flor

Sin embargo; eso no fue todo, pues cuando comenzaron a retirarse para seguir alistándose para el programa de esta noche, los cocineros recibieron un último mensaje en el que Michelle fue la protagonista, pues tras haber sido la ganadora del reto express de este día tuvo que escoger a dos integrantes de cada equipo para aplicarles un sabotaje, por lo que eligió a Ismael y Ramahá del primer grupo y a Emmanuel y Jazmín del segundo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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