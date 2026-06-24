Kimberly Loaiza regresa a redes sociales tras supuesta muerte de su mamá y la TUNDEN en comentarios

Recientemente se reportó el fallecimiento de la señora Mary Martínez, madre de Kimberly y Stefanny Loaiza el pasado 17 de junio. La noticia fue compartida por diversos medios locales de Mazatlán y continuo siendo difundida por creadores de contenido como Dayane Chrissel, Eddy Nieblas, Israel Rodríguez, Jurissa, Javier Ceriani, entre otros. Sin embargo, ni Kimberly y Stefanny han confirmado nada hasta el momento. A pesar de ello la esposa de Juan de Dios Pantoja hizo sus primeras publicaciones en redes sociales y ha recibido diversas críticas por ello.

¿Qué publicó Kimberly Loaiza?

La famosa influencer, luego de que se reportara la muerte de su madre; tras meses de haber estado internada en un hospital, hizo una publicación en redes sociales en donde compartió fotos de sus dos hijos: Juanito y Kima. Si bien la publicación alcanzó más de 50 mil likes y 37 mil likes respectivamente, la intérprete de “Devoto” ha recibido diversas críticas negativas ya que muchos de los internautas aseguran que no se encuentra triste luego de que se portara la muerte de su mamá. Incluso algunos de los comentarios han expresado su duda por saber si es realmente Loaiza quien administra su cuenta.

“El muerto al pozo y el vivo al gozo”, “Subiendo contenido, pero tiste”, “pero si andan tristes y así?, “Y si te dejó ir Juan al novenario o no?”, “Subiendo contenido de los niños para facturar” son solo algunos de los comentarios en donde prevalece el juicio a la creadora de contenido. Sin embargo, hasta el momento ella no ha respondido nada sobre la situación ni tampoco ha lanzado algún comunicado sobre la muerte de su mamá.

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con la información extraoficial que se ha compartido en redes sociales, la señora Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, falleció a causa de un infarto en un hospital. El tema fue uno de los más comentados en internet debido a que los gastos médicos ascendieron a una cifra millonaria, incluso Kenia Os y JOP de Fuerza Regida se sumaron a donar debido a que Stefanny Loaiza compartió que solo ella y su familia estaban cargando con la responsabilidad de los paganos hospitalarios ya que Juan de Dios Pantoja no la estaba apoyando.