El delineado que estiliza ojos grandes

El delineado perfecto para estilizar los ojos grandes sí existe y es aquel que ayuda a alargarlos y a reducir visiblemente su redondez. Para conseguirlo se precisa de una técnica correcta, ya que de lo contrario podrían enfatizarse los rasgos que buscamos disminuir.

La buena noticia es que este tipo de miradas no tienen un solo estilo y pueden verse mejoradas con diferentes tipos de delineado, de acuerdo con la ocasión y la preferencia de cada quien Hoy te compartimos algunos de los consejos más aplicados por expertos maquillistas.

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Este es el delineado que estiliza los ojos grandes

Cat eye o ala de ángel

Se trata de la técnica favorita de los maquillistas para este tipo de ojos, ya que extiende la línea exterior de forma ascendente, lo que ayuda a crear el efecto visual de que el ojo es más alargado y esto le brinda una forma más almendrada y sofisticada.

El cat eye es el delineado que ayuda a estilizar los ojos grandes|Pinterest

Delineado en la línea de agua

Ayuda a estilizar los ojos grandes y se consigue aplicando un delineado con un lápiz oscuro (negro o marrón) en las líneas de agua superior e inferior. Con esto se restará la sensación del "ojo saltón", se definirá aún más la mirada y se reducirá ligeramente el tamaño a uno más armonioso.

Los ojos grandes pueden delinear la línea de agua para verse más estilizados|Pinterest

Foxy eyes

Se consigue haciendo un delineado muy fino que se extiende tanto en el lagrimal como hacia la esquina exterior. Este estilo genera una mirada más alargada y felina que resulta ideal para estirar los ojos redondos y hacerlos un tanto más almendrados de lo que realmente son.

Los foxy eyes alargan los ojos grandes y dan una mirada felina|Pinterest

Delineado difuminado

Utilizas sombras oscuras o lápiz difuminado y no la línea rígida convencional. Este truco es perfecto para los ojos grandes, ya que brinda profundidad sin endurecer demasiado la mirada, algo favorecedor para los párpados que tienen demasiada superficie.

Cualquier look de delineado debe complementarse con una máscara para pestañas, que puede ser negra o marrón, así como unas cejas bien definidas para enmarcar la mirada.

