El remedio casero para que tu ramo de flores no se marchite y dure más tiempo
¡No dejes que tu ramo de flores se marchite! Te contamos cómo lo puedes lograr empleando un remedio casero con insumos que fácilmente tenemos en casa
Cuando nos regalan un ramo de flores, uno busca que dure más tiempo, evitando que al poco tiempo se marchite. Muchos pensarían que es algo imposible de lograr, pero no es así, ya que hay trucos que podemos hacer, permitiendo que la planta se vea espectacular por varios días.
Por eso te vamos a detallar el remedio casero que debes usar, un truco que se destaca por ayudarte al momento de conservar tu ramo; toma nota de las recomendaciones que te haremos.
¿Qué se le pone a un ramo de flores para que dure más?
Una vez que tengas tu ramo de flores, deberás hacer unos sencillos pasos para que te dure más tiempo sin que se marchite. Un hack que podrás usar cuando quieras; solamente realiza lo siguiente:
- En el florero en el que coloques tus plantas, llena con abundante agua, agrega una cucharada de azúcar, un chorrito pequeño de cloro y unos cubos de hielo. Mezclamos todo hasta disolver el azúcar.
- Con unas tijeras desinfectadas con cloro, corta los tallos de las flores diagonalmente.
- Retiramos las hojas que no queramos.
Con estos sencillos pasos, lograrás que tus plantas puedan durar más tiempo. No olvides que por lo menos cada 3 a 4 días hay que hacer el cambio de agua, para evitar que se pudra y pueda perjudicar a las flores.
¿Cuánto es lo más que dura un ramo de flores?
Un ramo de flores, sin los consejos anteriores, puede durar solamente un par de días, ya que rápidamente se marchitan y sus hojas se caen. Si se les aplica el remedio casero y el cambio de agua periódicamente, sin ningún inconveniente puede durar de una a 3 semanas, un largo periodo en el que podrás disfrutar de su aroma y color.
Si no quieres usar cloro, en su lugar puedes sustituirlo por vitamina floral; igualmente, esto te ayudará a que el agua no se pudra tan rápido. No esperes más, aprovecha los consejos anteriores para que tus flores especiales duren más tiempo.
