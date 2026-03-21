El día de las flores amarillas llegó. Este sábado, 21 de marzo, se celebra el equinoccio de primavera y qué mejor manera de festejar que regalando flores amarillas a aquella persona que tanto quieres. A continuación, te compartimos 7 diseños de ramos, ideales para regalar a tu novia hoy: lucen muy aesthetic y su significado es verdaderamente bonito.

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7 diseños de ramos con flores amarillas, ideales para regalar a tu novia HOY, 21 de marzo

Si aún no tienes en mente el diseño de tu ramo o no sabes qué tipo de flores regalar, aquí te compartimos 7 ideas de ramos con flores amarillas para regalar este sábado, 21 de marzo… ¡O cualquier otro día del año!



Gerberas: Las gerberas representan alegría y energía, lo que las hace ideales para regalar esta primavera. Checa este increíble ramo:

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Girasoles: Los girasoles representan la energía del sol y la adoración. Esta flor es perfecta para regalar el día de las flores amarillas. ¿Qué te parece este bonito ramo?

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Lilis: Sin duda, una de las flores más exuberantes. Representan alegría, felicidad y buenas vibraciones. ¡Mira este precioso ramo!

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Narcisos: Son las flores de la temporada. Su llegada anuncia la primavera, por lo que son perfectas para regalar este 21 de marzo. Su significado engloba esperanza, nuevos comienzos y renovación. ¡Checa este sencillo pero bonito ramo!

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Peonías: Si lo que quieres es transmitir prosperidad, optimismo y éxito, las peonías son la opción perfecta. No sólo son flores elegantes, también lucen muy aesthetic. Echa un vistazo a este ramo:

Rosas: Son la opción más común en este día. Si bien son flores sencillas, puedes crear un ramo 100% aesthetic con la ayuda de otras plantas. Perfectas para expresar gratitud y amistad. Mira esta idea de ramo:

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Tulipanes: Delicados y bonitos. Así son los ramos de tulipanes. Esta flor simboliza la alegría y felicidad. Aquí te dejamos un ramo de inspiración:

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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

La tradición surgió con la serie argentina “Floricienta”, en la que la protagonista esperaba un ramo de flores amarillas por el inicio de la primavera. No obstante, dado que la serie se desarrolla en el hemisferio sur, su equinoccio de primavera ocurre en septiembre. Por ello, en México se tienen dos días de flores amarillas: el 21 de marzo, que es el equinoccio en el hemisferio norte, y a finales de septiembre, para seguir la tradición del hemisferio sur, tal como en la serie.