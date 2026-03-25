Así puedes remodelar tu lavadero con un presupuesto bajo en el 2026

Durante mucho tiempo el lavadero se ha quedado como un espacio secundario, cuando es un espacio que puede modificarse para adquirir un mejor aspecto. Si deseas remodelar esa zona, no es necesario pagar mucho dinero para poder hacerlo.

Karla Pineda y el exfutbolista, Aquivaldo Mosquera, llegan a acuerdo por la manutención de su hijo

Para que lo puedas lograr, te detallaremos cómo hacerlo con un presupuesto bajo en pleno 2026, una gran oportunidad para mejorar su aspecto fácilmente y sin necesidad de gastar una millonada.

¿Cómo remodelar el lavadero con poco dinero?

Para poder remodelar el lavadero que tienes en tu hogar, es posible lograrlo empleando un presupuesto bajo, logrando mejorar su aspecto y obteniendo un aspecto más renovado. Lo puedes lograr en pleno 2026 siguiendo algunos pasos:

Organiza todo lo que haya , dale su propio lugar implementando estantes flotantes para que ya no se encuentren en el piso y cestas para objetos pequeños.

, dale su propio lugar implementando estantes flotantes para que ya no se encuentren en el piso y cestas para objetos pequeños. Agrega vinilos autoadhesivos o aplica pintura antihumedad ; selecciona tonalidades que sean claras para darle mayor luz y dar esa sensación de limpieza.

o aplica ; selecciona tonalidades que sean claras para darle mayor luz y dar esa sensación de limpieza. Opta por luces LED para darle un suave toque de modernidad al espacio.

para darle un suave toque de modernidad al espacio. Si quieres implementar muebles prácticos , coloca carros organizadores para poder organizar tus detergentes.

, coloca carros organizadores para poder organizar tus detergentes. Para darle más vida, puedes colocar plantas resistentes de humedad para hacer un ambiente más agradable.

¿Qué color queda bien en un cuarto de lavado?

La realidad es que podemos pintar el cuarto de lavado con tu color favorito, pero hay tonalidades que quedan mejor en esa zona del hogar. Se recomienda optar por tonalidades grises o blancas, ya que combinan con los electrodomésticos, además de dar una apariencia de amplitud.

Si deseas aplicar vinilos con ciertos patrones, se recomienda seleccionar aquellos que tengan formas geométricas y líneas rectas. No olvides que, en ambos casos, al remodelar el lavadero, hay que optar por productos a prueba de agua para que no tengas problemas de humedad en el futuro. Aprovecha todas las ideas que te dimos para que puedas renovar el aspecto de esa zona empleando un presupuesto bajo en el 2026.