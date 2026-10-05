Cómo renovar la madera de las persianas para que te protejan del calor durante el verano

Renovar la madera de las persianas antes del verano permite mejorar su resistencia frente al sol y las condiciones climáticas, siempre que primero se elimine correctamente la protección deteriorada y se aplique un producto adecuado para exteriores. El proceso comienza identificando qué tratamiento tiene actualmente la madera.

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Aunque las persianas de madera aportan calidez y funcionan como una barrera exterior frente a la radiación solar, su exposición permanente puede provocar pérdida de color, resequedad y deterioro de la superficie. Por eso, especialistas recomiendan adaptar el tratamiento a las condiciones concretas de cada abertura: cantidad de sol, lluvia, humedad y clima de la zona.

¿Cómo preparar la madera de las persianas antes de renovarla?

El primer paso consiste en identificar qué producto se aplicó anteriormente. No es lo mismo trabajar sobre una superficie con barniz que sobre una madera protegida con impregnante, ya que el método necesario para retirar cada acabado puede variar.



Identificá la protección existente: revisá si la madera tiene barniz, impregnante u otro producto antes de comenzar. Esta información determina cómo se debe decapar y preparar la superficie. Evaluá la exposición climática: considerá cuánto sol recibe la persiana, si está directamente expuesta a la lluvia y qué niveles de humedad y variaciones de temperatura existen en la zona. Estos factores influyen directamente en la durabilidad del tratamiento. Prepará las herramientas: reuní previamente lijas, pinceles, productos de limpieza y protección y todos los elementos necesarios para evitar interrupciones durante el trabajo.

El fabricante Cetol recomienda seleccionar el sistema de protección teniendo en cuenta las condiciones de exposición de la madera.

¿Cómo lijar y proteger las persianas de madera para el verano?

El lijado es uno de los pasos fundamentales porque permite retirar restos de la protección anterior y conseguir una superficie limpia y preparada para recibir el nuevo producto. Si quedan zonas deterioradas, el acabado posterior puede presentar diferencias y perder efectividad antes de tiempo.

Una vez terminado el lijado, es importante revisar toda la superficie para detectar manchas, restos de productos o sectores que necesiten un tratamiento adicional. Cuando corresponda, puede utilizarse un producto limpiador siguiendo las indicaciones del fabricante.

Después, se debe aplicar el producto protector elegido respetando estrictamente las instrucciones de uso y los tiempos de secado. En el sistema indicado para este trabajo, el proceso final contempla exactamente 3 manos del producto, dejando secar correctamente entre cada aplicación.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos (ANAFAPYT) destaca la importancia de preparar correctamente las superficies para obtener un acabado adecuado y duradero. Del mismo modo, las recomendaciones técnicas de los fabricantes de protectores para madera ponen el foco en no aplicar el producto sobre superficies sucias, húmedas o mal preparadas.

Con este mantenimiento, las persianas pueden afrontar mejor la temporada de mayor radiación solar. Además de renovar su apariencia, una protección exterior correctamente aplicada ayuda a conservar la madera y a retrasar los efectos del sol, la humedad y las variaciones climáticas.