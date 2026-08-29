Adiós a las persianas venecianas: esta es la nueva tendencia para que tus ventanas se vean elegantes

Las persianas blancas fueron las más elegidas a la hora de cubrir las ventanas del hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo las tendencias en decoración nos llevan a utilizar las cortinas black out con guía.

Caminos de la Vida | Programa 14 Agosto 2026

Este sistema de cortina te brinda la oportunidad de cubrir las ventanas de manera más completa y reduce el paso de la luz por los costados. Es por esto que se utilizan para modernizar los ambientes.

¿Por qué las cortinas black out son tendencia?

Las cortinas roller black out permite mantener la tela más cerca del marco de la ventana por lo que se reducen los espacio donde puede filtrarse la claridad y se puede obtener un oscurecimiento más uniforme. Esto sumado a la prolijidad que ofrecen las cortinas dan como resultado un espacio moderno.

Por otro lado, tenemos que mencionar que las cortinas se encuentran confeccionadas con materiales que limitan el ingreso de la luz exterior. Esta versión con guía, en su sistema de instalación cuenta con estructuras laterales que acompañan el desplazamiento de la tela y ayudan a mantenerla en posición.

Además, podrás cubrir prácticamente toda la superficie de la ventana y disminuir la entrada de luz por los laterales. Las cortinas roller se enrolla alrededor de un tubo instalado en la parte superior de la ventana, pero normalmente deja pequeños espacios laterales entre la tela y el marco por lo que es reemplazada por otro sistema.

El sistema de cortinas black out con guía, cuentan con los laterales que también forman parte del sistema de cobertura. Por eso, el espacio por donde puede entrar la luz se reduce y el ambiente puede quedar considerablemente más oscuro.

Ante esta situación es que es una alternativa muy recomendada para controlar la iluminación, sobre todo en habitaciones donde se necesita descansar durante el día o evitar que la luz exterior entre temprano.