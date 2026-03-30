Transforma un retazo de tela en una tapa ajustable para recipientes de comida en pocos pasos

Cuando nos encontramos con un retazo de tela, pensamos que es un excedente inservible que debe desecharse, algo que es falso, puesto que podemos transformar su aspecto para convertirlo en algo completamente nuevo; solamente necesitamos un poco de creatividad al respecto.

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Es así que te explicaremos cómo lo puedes transformar en una tapa ajustable para recipientes de comida; las indicaciones son muy sencillas de hacer, solamente sé paciente al momento de hacerlo.

¿Cómo usar un retazo de tela?

Impactantemente, puedes crear un retazo de tela en una tapa ajustable, ideal para cubrir tus recipientes de comida, evitando que el polvo o insectos lleguen a tus alimentos. Solamente deberás hacer lo siguiente:

Toma la tela que deseas usar y con el recipiente marca el tamaño de la boquilla. De la línea que hiciste, dale un espacio de 3 centímetros y marca otro círculo alrededor. Cortamos el excedente y hacemos un círculo extra. Con ayuda de un hilo unimos ambos discos sin sellarlos. Para evitar que el elástico se mueva, se recomienda cocer el primer círculo que hicimos; esto nos ayudará a mantenerlo en su lugar. Introduce un elástico y haz un nudo. Sellamos ambos discos y listo, podremos usarlo para los recipientes que queramos cerrar.

¿Cómo unir dos trozos de tela sin coser?

Si no deseas coser los retazos de tela para hacer la tapa ajustable, puedes optar por adhesivo de tela, ideal para remendar textiles que tengamos, aunque no se recomienda mucho, ya que nos arriesgamos a hacer un desastre, esparciendo el producto por todos lados.

Por eso se recomienda unir la tela con hilo y aguja; aunque es más tardado, lograrás un mejor acabado, además de evitar ensuciarte con el pegamento. No esperes más, aprovecha todos los pasos para que puedas tener tus tapas para recipientes de comida. Recuerda que puedes hacer varias de diversos tamaños y formas; vas a proteger tus alimentos de las moscas que deseen posarse en ellos.