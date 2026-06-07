Domingo de eliminación en MasterChef 24/7: así quedaron los equipos para los delantales negros HOY 7 de junio

Las cosas en MasterChef 24/7 están a punto de cambiar con la doble eliminación de este domingo 7 de junio, en donde dos cocineros tendrán que abandonar la cocina más famosa de México si no demuestran que están al nivel. Y para sorpresa de todos, esta vez la prueba de salvación será por equipos y los 12 participantes tendrán que dividirse para tratar de defender su lugar.

La encargada de darles esta sorprendente noticia fue Flor, quien gracias al poder que le otorgó el Pin del chef, se enteró primero que nadie y les dio instrucciones de la dinámica. Esta consistió en elegir un palillo al azar y, dependiendo del color que les saliera, ese sería su equipo y no podrían hacer ningún cambio con los demás.

Orden de los equipos para la eliminación en MasterChef 24/7 HOY 7 de junio

Equipo rojo . Ricardo, Daniela, María y Luis.

. Ricardo, Daniela, María y Luis. Equipo amarillo . Lancer, Michelle, Pablo y Arturo.

. Lancer, Michelle, Pablo y Arturo. Equipo azul. Lula, Emmanuel, Diego y Claudia.

¿Quién es el tercer eliminado de MasterChef 24/7? TODOS los cocineros con delantal negro

Daniela

Emmanuel

Pablo

María

Claudia

Luis

Ricardo

Lancer

Arturo

Lula

Diego (se quedó con el delantal negro porque no pudo competir en el viernes de eliminación tras sufrir un incidente en la cocina que requería de atención médica inmediata)

Michelle (aunque ya estaba en el balcón gracias a que Ramahá la salvó cuando hicieron equipo, Flor usó la ventaja de intercambio del Pin del chef para darle su lugar a Ixdit y salvarla de la eliminación).

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Cómo votar en MasterChef 24/7 HOY 7 de junio para el domingo de eliminación

Además de que los participantes de MasterChef 24/7 tendrán que dar su mayor esfuerzo para no quedar fuera de la cocina más famosa de México, las votaciones del público son muy importantes para elegir a un cocinero que subirá al balcón. Para apoyar a los cocineros solo hay que entrar al sitio web y app de Azteca UNO, donde se desplegarán las 12 opciones y se pueden repartir 10 votos GRATIS en total. Los resultados se darán a conocer en la gala, que empieza en punto de las 20:00 horas.