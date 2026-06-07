Ideas DIY para reutilizar los imanes viejos para que decoren tu hogar

Es usual que tengas en el refrigerador imanes viejos, los cuales pueden tener un aspecto descuidado o sencillamente ya no te gustan, por lo que muchos, ante una situación así, piensan en desecharlos, pero no es la mejor alternativa.

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Es así que te vamos a dar ideas DIY para que las puedas reutilizar, alternativas que te ayudarán a decorar tu hogar al instante usando materiales fáciles de conseguir y baratos.

¿Qué hacer con los imanes viejos?

De los imanes viejos de tu casa es posible reutilizar el material, logrando mejorar su aspecto al instante para usarlos al decorar tu hogar. Para que lo puedas aprovechar, estas son las ideas DIY que puedes emplear:

Mini frascos: Decora los frascos con pintura acrílica, busca recipientes que sean livianos; en la parte trasera pega el imán para que lo puedas ubicar en superficies metálicas, una gran opción para almacenar pequeños artículos.

Imán personalizado: Si tienes esos imanes planos, puedes pintarlos de blanco y encima pegarles un sticker favorito para después cortar la orilla. Saca aquellas pegatinas que tienes guardadas desde hace varios años.

Pinza originales: Consigue unas pinzas de madera, píntalas a tu gusto y pegamos unos imanes; así podrás usarlas para adherir recordatorios en la nevera.

¿Cómo recuperar el magnetismo de un imán?

Por otro lado, es usual que los imanes viejos puedan perder potencia con el paso del tiempo, haciendo que ya no tengan una buena adherencia a las bases metálicas; en esos casos se recomienda hacer lo siguiente:

Toma un imán muy fuerte y frota uno de sus polos; repítelo nuevamente hasta lograrlo.

Puedes usar nuevamente un imán muy fuerte y dejarlo sobre el imán por un tiempo prolongado.

Grandes alternativas para que el imán que tienes en tu casa nuevamente sirva. No los deseches; mejor úsalos para las ideas DIY que te mencionamos para reutilizar el material en opciones creativas para poner a prueba tus manualidades y decorar tu hogar al instante.