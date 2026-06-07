Sale a la luz video donde Peso Pluma llora en vivo por su ruptura con Kenia OS

Una de las rupturas que más sigue dando de qué hablar fue la de Peso Pluma y Kenia Os, quienes tras 2 años de noviazgo ambos anunciaron que su relación amorosa había llegado al final, sin embargo, hace unos días salieron a la luz unos videos donde se puede ver a Hassan Emilio Kabande Laija llorando con la canción “Daño” un dueto que canta a lado de Tito Double P.

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En este video se puede apreciar a Peso Pluma en vivo cantando dicho tema, pero su rostro es de tristeza y algunos usuarios aseguran que es por la ruptura que se dio con su expareja Kenia Os, colega de profesión con la que al parecer pasaba bastante tiempo juntos ya que ambos subían contenido a sus redes sociales de cómo vivían y el tiempo que pasaban el uno con el otro.

Por otro lado, de acuerdo con la información, este concierto en donde Hassan Emilio rompe en llanto, se dio el pasado 30 de mayo de 2026, sin embargo, la ruptura oficial se dio en los primeros días del mes de junio, pero lo que puso la alerta entre sus fanáticos fue que, el cantante ya no le mandaba flores a su aún entonces pareja, y tampoco comentaba las publicaciones de Os en sus redes sociales

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones del rompimiento de esta pareja, sin embargo, sí dieron un comunicado a través de K/RECORDS donde se podía leer: “Hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto, y en los mejores términos”, fueron algunas palabras que se dicen en este documento.

PP no fue el único que lloraba en sus conciertos, la misma Kenia Os también habría llorado en uno de sus conciertos donde incluso se puede escuchar decir que necesitaba mucho a sus fans; y fue aquí donde algunos comenzaron a especular que su noviazgo con Peso Pluma había llegado a su fin. La relación que sostuvieron estos dos cantantes duró un año y tres meses, pero para muchos fue más tiempo.

