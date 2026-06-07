Cuál es el delineado cat eye para principiantes

El delineado ‘cat eye’ es uno de los más conocidos, debido al efecto que logra en la mirada. Sin embargo, para los principiantes en el maquillaje, puede resultar muy complejo de lograr, debido al trazo tan recto que se suele emplear, generando un gran temor de arruinar el estilo.

Para que se te quite el miedo, te vamos a detallar cómo lograr la mirada felina sin la necesidad de tener un pulso perfecto, además de conocer los errores comunes que debes evitar.

¿Cómo hacer el delineado cat eye?

El delineado ‘cat eye’ en realidad es muy sencillo de hacer incluso para los principiantes; para lograr un buen acabado, es fundamental contar con algunas técnicas para mejorar el trazo. Modo IA de Google recomienda hacer los siguientes pasos:

Sigue la línea de agua inferior, traza la línea diagonal corta hacia la sien. Traza una línea recta descendente hacia el párpado móvil; vas a crear un triángulo vacío. Recuerda hacer el trazo desde la punta externa de la línea anterior. Rellenamos el pequeño triángulo que hicimos; no te salgas de la figura. Realiza una línea muy delgada a ras de las pestañas desde el lagrimal; debe conectar hasta el triángulo que rellenamos.

Te recomendamos que, para evitar un mal trazo, lo hagas siempre viendo de frente a un espejo, preferentemente uno en la pared o que se encuentre fijo sobre una mesa, ya que al estar cargando en una mano mientras haces el trazo, puede complicar la precisión.

¿Qué delineador de ojos es el más recomendado?

Aunque puedes usar cualquier delineador (líquido, plumón o crayón), en el caso de los principiantes, se recomienda el uso del formato en plumón para una mejor precisión, logrando tener una punta perfecta y afilada. Otra opción que puedes usar son los que tienen un sello triangular, con el que vas a estampar la colita final.

Otro hack de belleza que puede usar para el delineado ‘cat eye’ es el uso de cinta adhesiva; solamente pégala cerca de tu mirada; te ayudará a delimitar el ángulo exterior, además de evitar manchas indeseadas.