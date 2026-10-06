No tires las botellas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para crear un bonito organizador para tu cocina
Podrás colocar lo que quieras en estos organizadores y aportarán un estilo diferente.
La organización de la cocina es algo fundamental para poder tener un espacio agradable, y poder así evitar la acumulación de la sociedad, de bacterias o de la presencia de insectos. Es por eso que cada utensilio y electrodoméstico debe estar lo más ordenado posible y en lugar de gastar dinero, la técnica DIY nos permitirá reciclar aquellos elementos que creemos que no servían, y en este caso, te vamos a dejar cómo reutilizar botellas de plástico para poder crear un lindo organizador.
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La técnica DIY consiste en una de las maneras más simples de decorar la casa, sin la necesidad de gastar tanto dinero, ya que podremos reutilizar aquellos elementos u objetos que pensábamos que ya no servían y que le podremos dar un nuevo uso, sin la necesidad de gastar tanto dinero y con la posibilidad de lograr adornos increíbles para la casa, sin ser un experto en manualidades.
Si hay algo que todos tenemos en casa son botellas de plástico, ya sea porque hemos consumido alguna bebida en particular, o porque las almacenamos y no sabemos qué hacer con ellas. En este caso, las puedes volver a reutilizar para darles una nueva vida dentro de la cocina y crear lindos organizadores que les encantará a todos y que aportará un estilo diferente. En este caso, gracias a la técnica DIY te dejaremos lo que necesitas.
Materiales para el organizador de cocina con botellas de plástico
- 1 botella de plástico transparente de 1.5 litros o 2 litros
- Foami o goma eva en color rojo y crema o blanco
- Cinta textil fruncida o roja con lunares blancos
- Perlas rojas o tira de cuentas
- Cuentas o perlas doradas pequeñas
- Tijeras
- Cúter
- Pistola de pegamento
- Regla
Cómo crear el organizador con las botellas de plástico
- Lavar bien la botella para luego cortar la base de unos 8 a 10 centímetros
- Hacer el primer corte con el cúter y terminar de recortar con las tijeras para obtener un borde lo más parejo posible, que será la estructura principal de la canasta
- Cortar una tira de foami rojo para el asa de 2 a 3 cm de ancho por 30 cm de largo
- Doblar ligeramente para formar el asa y pegar cada extremo en los costados de la botella con silicona caliente y podrás colocarla por dentro del recipiente
- Comenzar a cubrir el borde superior de la botella con la cinta fruncida roja, aplicar pequeños puntos de silicona caliente y colocar la cinta de a poco para que quede bien pegada
- Añadir una segunda tira de la misma alrededor de la parte inferior
- Hacer unas sencillas flores de foami, primero dibujar y recortar flores de cinco pétalos en foami crema o color blanco
- Pegar la flor roja sobre la crema y colocar una pequeña perla dorada en el centro
- Utilizar la tira de perlas o cuentas rojas para decorar el asa y colocar pequeños puntos de silicona caliente a lo largo del borde exterior del arco