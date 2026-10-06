No tires las botellas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para crear un bonito organizador para tu cocina

La organización de la cocina es algo fundamental para poder tener un espacio agradable, y poder así evitar la acumulación de la sociedad, de bacterias o de la presencia de insectos. Es por eso que cada utensilio y electrodoméstico debe estar lo más ordenado posible y en lugar de gastar dinero, la técnica DIY nos permitirá reciclar aquellos elementos que creemos que no servían, y en este caso, te vamos a dejar cómo reutilizar botellas de plástico para poder crear un lindo organizador.

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La técnica DIY consiste en una de las maneras más simples de decorar la casa, sin la necesidad de gastar tanto dinero, ya que podremos reutilizar aquellos elementos u objetos que pensábamos que ya no servían y que le podremos dar un nuevo uso, sin la necesidad de gastar tanto dinero y con la posibilidad de lograr adornos increíbles para la casa, sin ser un experto en manualidades.

Si hay algo que todos tenemos en casa son botellas de plástico, ya sea porque hemos consumido alguna bebida en particular, o porque las almacenamos y no sabemos qué hacer con ellas. En este caso, las puedes volver a reutilizar para darles una nueva vida dentro de la cocina y crear lindos organizadores que les encantará a todos y que aportará un estilo diferente. En este caso, gracias a la técnica DIY te dejaremos lo que necesitas.

Materiales para el organizador de cocina con botellas de plástico

1 botella de plástico transparente de 1.5 litros o 2 litros

Foami o goma eva en color rojo y crema o blanco

Cinta textil fruncida o roja con lunares blancos

Perlas rojas o tira de cuentas

Cuentas o perlas doradas pequeñas

Tijeras

Cúter

Pistola de pegamento

Regla

Cómo crear el organizador con las botellas de plástico