Cómo reutlizar las cajas de cereales para hacer una piñata casera, ideales para cumpleaños infantiles

Las cajas de cereales son productos que están presentes en la mayoría de los hogares, especialmente de aquellos en los que hay niños, ya que suele ser un alimento muy consumido y porque se puede combinar de varias formas. Sin embargo, una vez que se termina este producto, tendemos a deshacernos de la caja porque pensamos que ya no sirve, pero gracias a la técnica DIY, vamos a poder reutilizarla y convertirla en una linda piñata para decorar un cumpleaños infantil y que serán fáciles de hacer.

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Lo que debemos decir de las piñatas es que se trata de elementos decorativos que están presentes en todos los cumpleaños infantiles y que no hace falta ser un experto para poder armar una, ya que con los elementos que tengamos en casa, y con consejos de la técnica DIY, vamos a poder crear grandes ideas y sin haber gastado tanto dinero. Además, la podremos personalizar como más nos guste.

Si en casa tiene varias cajas de cereales que ya no usas o que se están por terminar, la técnica DIY aconseja no tirarlas, teniendo en cuenta que le podremos dar una mejor utilidad y en este caso, tiene que ver con hacer una piñata para una fiesta infantil. Por eso, te vamos a compartir alguna idea para que reutilices esta caja y hagas una piñata de burrito.

Materiales para reciclar las cajas de cereales en piñatas

Papel de seda de colores, tres o cuatro hojas de cada color.

Cartón de 40 x 50 cm.

Cinta adhesiva transparente.

Tijeras.

1 cordel y 1 arandela.

Cola blanca o pistola de pegamento caliente.

Papel blanco, lápiz y 1 regla.

Cómo hacer una piñata de burrito con cajas de cereales