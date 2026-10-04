Cómo reutlizar las cajas de cereales para hacer una piñata casera, ideales para cumpleaños infantiles
Gracias a la técnica DIY, podrás hacer grandes piñatas para fiestas infantiles con la ayuda de cajas de cereales que seguramente tienes en tu hogar.
Las cajas de cereales son productos que están presentes en la mayoría de los hogares, especialmente de aquellos en los que hay niños, ya que suele ser un alimento muy consumido y porque se puede combinar de varias formas. Sin embargo, una vez que se termina este producto, tendemos a deshacernos de la caja porque pensamos que ya no sirve, pero gracias a la técnica DIY, vamos a poder reutilizarla y convertirla en una linda piñata para decorar un cumpleaños infantil y que serán fáciles de hacer.
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Lo que debemos decir de las piñatas es que se trata de elementos decorativos que están presentes en todos los cumpleaños infantiles y que no hace falta ser un experto para poder armar una, ya que con los elementos que tengamos en casa, y con consejos de la técnica DIY, vamos a poder crear grandes ideas y sin haber gastado tanto dinero. Además, la podremos personalizar como más nos guste.
Si en casa tiene varias cajas de cereales que ya no usas o que se están por terminar, la técnica DIY aconseja no tirarlas, teniendo en cuenta que le podremos dar una mejor utilidad y en este caso, tiene que ver con hacer una piñata para una fiesta infantil. Por eso, te vamos a compartir alguna idea para que reutilices esta caja y hagas una piñata de burrito.
Materiales para reciclar las cajas de cereales en piñatas
- Papel de seda de colores, tres o cuatro hojas de cada color.
- Cartón de 40 x 50 cm.
- Cinta adhesiva transparente.
- Tijeras.
- 1 cordel y 1 arandela.
- Cola blanca o pistola de pegamento caliente.
- Papel blanco, lápiz y 1 regla.
Cómo hacer una piñata de burrito con cajas de cereales
- Dibujar en el cartón el esquema de un burro con un lápiz y repetir la operación dibujando la misma forma en otro cartón para recortar con la tijera.
- Cortar dos tiras de cartón de 10 o 12 cm de ancho y todo lo largo que puedas.
- Unir los dos perfiles para darle volumen al burrito y fijar las tiras con cinta adhesiva.
- Hacer las orejas con triángulos de cartón y fijarlas al burrito con pegamento caliente.
- Cortar el papel seda en tiras de 8 a 10 cm y realizar más cortes como si fueran flecos.
- Colocar el papel seda donde van las patas y ascender por el burrito.
- Colocar un refuerzo hecho con tres papeles de seda cuando llegues a la panza.
- Continuar hasta las orejas del burrito que forrarás con papel de un único color y cortar el papel sobrante del hocico.
- Completar el agujero para rellenar la piñata.