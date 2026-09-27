Saber cómo hacer mini piñatas de Bob Esponja paso a paso es una excelente alternativa para crear recuerdos inolvidables, decorar la mesa principal o regalar a los invitados como dulceros originales.

Lo mejor de este proycto es que utiliza materiales económicos y fáciles de conseguir, permitiéndote recrear al personaje más querido de Fondo de Bikini de forma rápida, divertida y con un acabado completamente profesional.

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¿Cómo hacer mini piñatas de Bob Esponja?

La clave para que estas pequeñas estructuras queden perfectas radica en la precisión de los detalles y el uso correcto de las texturas que simulan la esponja marina.

Al tratarse de un diseño rectangular, es una manualidad ideal tanto para principiantes como para expertos en el arte de las piñatas.

Los materiales necesarios son:



Cartón reciclado Papel crepé amarillo, blanco, marrón, negro y rojo Hojas de foami Pegament blanco o silicón Cinta Tijeras y cúter Cuerda o listón

La forma correcta de hacer mini piñatas de Bob Esponja paso a paso|Pinterest

Paso a paso para hacer mini piñatas de Bob Esponja

Construcción de la estructura

Corta las piezas de cartón con dos rectángulos idénticos de 15 cm de alto por 10 cm de ancho. Arma la caja uniendo los dos rectánfulos con la tira lateral y usando cinta.

Deba la abertura en la parte superior para introducir los dulces. Si la vas a colgar, asegura un trozo de cuerta en el interior antes de cerrar la estructura.

Haz mini piñatas de Bob Esponja para tus fiestas infantiles|Pinterest

Decoración con papel crepé

Corta tiras de papel crepé de unos 3 cm de ancho y haz pequeños cortes verticales a lo largo de un borde para crear los flecos.

Empieza desde la base de la piñata pegando tiras de papel crepé marrón hasta cubrir la tercera parte del cuerpo. Pega un par de filas de papel blanco arriba del marrón y cubre el resto con el papel amarillo.

Diseño de mini piñatas de Bob Esponja y sus amigos|Pinterest

Rostro y detalles del personaje

Corta dos círculos grandes de cartuluna blanca, dos medianos en azul y dos pequeños en negro para los ojos. Diseña la boca en cartulina negra y agrega los dientes blancos, así como dos semicírculos rojos para las mejillas.

Dibuja o corta pestañas negras delgadas y una nariz alargada de papel amarillo. Corta tiras que simule el cinturón, la corbata y los poros de Bob Esponja.

