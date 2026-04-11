Así puedes reutilizar los frascos de perfume vacíos

Cada vez más se están llevando a cabo acciones de reciclaje ya que es una forma en la que se puede cuidar el ambiente y obtener nuevos elementos para el hogar o de uso personal.

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Uno de los elementos que frecuentemente se desechan en la casa, son los frascos de perfume fabricados en material de vidrio. Estos suelen tener formas muy interesantes que pueden ser aprovechadas nuevamente.

¿Cómo reutilizar los frascos de perfumes vacíos?

Para reutilizar estos frascos es importante que realices una limpieza profunda para poder eliminar los residuos de aceites y alcohol que ha dejado el perfume original. Luego de esto ya es posible poder utilizarlos.

Difusores

Una de las primeras ideas es la de convertir los frascos en difusores de varillas. Por lo general, las botellas de perfume tienen cuello estrecho por lo que es ideal para que la esencia se evapore muy rápido.

Convierte esto en difusores.|Pinterest

Lo que tienes que hacer es llenar los envases con una mezcla de aceite mineral o alcohol de grado cosmético y tus aceites esenciales preferidos; luego, inserta varillas de bambú o ratán. Estos recipientes son pesados y con buen diseño por lo que se convierte en un elemento decorativo.

Floreros

La última de las opciones, consiste en transformar los envases en delicados floreros para esquejes o solitarios. Se puede aprovechar la altura y formas únicas de los recipientes para sostener una sola flor de tallo largo, como una orquídea o una rosa, o incluso para enraizar pequeñas plantas en agua (hidroponía).

Esta es una gran idea.|Pinterest

Si juegas con la imaginación podrás obtener centros de mesa dinámicos y sofisticados. En el caso de que el vidrio sea transparente puedes apreciar los reflejos de la luz sobre el agua crean una atmósfera de frescura y delicadeza.