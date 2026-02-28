El rincón secreto de Puebla en donde disfrutar de un santuario de luciérnagas

Elegir un destino al cual visitar puede convertirse en una difícil tarea. Sin embargo, el auge de la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a los viajeros a definir rápidamente su itinerario, en base a ciertas preferencias y adquiriendo los datos necesarios.

En México son muchos los lugares que se pueden visitar a lo largo del año y es por eso que a través de la aplicación Gemini se ha intentado encontrar un rincón secreto para descubrir. Es así como la IA puso de relieve al estado de Puebla y en especial un lugar en donde se puede disfrutar de un santuario de luciérnagas.

Turismo en Puebla

Gemini indica que Puebla “es uno de los estados con mayor riqueza cultural, histórica y gastronómica de México”. Es por eso que la IA lo destaca como “un destino que equilibra perfectamente la elegancia colonial con la aventura natural”.

Para quienes no conocen Puebla, Gemini pone de relieve desde la majestuosidad de su Catedral y la Capilla del Rosario en la capital, hasta el misticismo de la pirámide de Cholula y el encanto neblinoso de sus 12 Pueblos Mágicos. “El estado ofrece una experiencia completa que abarca cultura, arquitectura de talavera y aventura natural en lugares como Africam Safari o la Sierra Norte”, informó.

¿Un rincón secreto en Puebla?

La bibliografía analizada por Gemini le ha permitido señalar que en el estado de Puebla hay un destino que de seguro maravillará a cualquier viajero. “Si buscas un rincón que parezca sacado de un cuento de hadas sin salir de Puebla, el secreto mejor guardado es Santa Rita Tlahuapan”, sentenció.

Esta Inteligencia Artificial afirma que “mientras muchos turistas se aglomeran en el estado vecino, los bosques de la Sierra Nevada poblana ofrecen una experiencia más íntima, silenciosa y rodeada de un aroma a pino que purifica el alma”.

En Santa Rita Tlahuapan se destaca porque se ha convertido en el santuario predilecto para quienes buscan evitar las multitudes. “Al estar ubicado a las faldas del volcán Iztaccíhuatl, la humedad y la altura crean el ecosistema perfecto para la Photinus palaciosi (la luciérnaga endémica de la región)”, precisa la IA.

Existen varios centros de avistamiento certificados dentro de Tlahuapan, siendo los más destacados:

