Este es el ritual que debes hacer en Halloween, según tu signo

Halloween, además de disfraces y celebraciones, puede convertirse para la astrología en un momento para conectar con los procesos de transformación, los miedos y aquello que se busca dejar atrás. Cada signo del zodiaco puede aprovechar esta energía con un ritual diferente.

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En astrología, Halloween siempre ocurre durante la temporada de Escorpio: signo asociado con el misterio, la transformación y los procesos de renacimiento. Durante el tránsito del Sol por la casa escorpiana, el universo invita a mirar aquello que normalmente se evita: "el final de las cosas, lo que duele, lo que pide renace". Desde esta perspectiva, la fecha puede utilizarse como una oportunidad para cerrar ciclos y plantear nuevas intenciones.

¿Cuál es el ritual de Halloween que corresponde a cada signo?

Aries: enciende una vela roja y escribe en un papel qué miedo quieres atravesar. Quémalo con intención y utiliza este gesto como símbolo de coraje emocional y de la decisión de dejar de luchar contra aquello que necesitas enfrentar.

enciende una vela roja y escribe en un papel qué miedo quieres atravesar. Quémalo con intención y utiliza este gesto como símbolo de coraje emocional y de la decisión de dejar de luchar contra aquello que necesitas enfrentar. Tauro: decora tu casa con velas y aromas como canela o sándalo. Prepara una cena para compartir con tus personas favoritas y brinda por todo aquello que renació en ti durante el año. Es un ritual relacionado con el placer y la conexión.

decora tu casa con velas y aromas como canela o sándalo. Prepara una cena para compartir con tus personas favoritas y brinda por todo aquello que renació en ti durante el año. Es un ritual relacionado con el placer y la conexión. Géminis: anota tus sueños desde el 29 hasta el 31 de octubre y observa si aparecen símbolos repetidos. En Halloween, escribe también los pensamientos que más se repiten y léelos en voz alta mientras pides claridad. El objetivo simbólico es liberar la mente.

anota tus sueños desde el 29 hasta el 31 de octubre y observa si aparecen símbolos repetidos. En Halloween, escribe también los pensamientos que más se repiten y léelos en voz alta mientras pides claridad. El objetivo simbólico es liberar la mente. Cáncer: coloca agua y pétalos en un recipiente, enciende una vela al lado y contempla tu reflejo mientras agradeces aquello que has logrado sanar. También puedes preparar una comida para compartir o disfrutar de un momento de autocuidado.

coloca agua y pétalos en un recipiente, enciende una vela al lado y contempla tu reflejo mientras agradeces aquello que has logrado sanar. También puedes preparar una comida para compartir o disfrutar de un momento de autocuidado. Leo: crea un pequeño altar con fotografías de personas o momentos importantes de tu historia. Agradece lo vivido y después baila frente a una vela naranja como símbolo de renovación y transformación personal.

crea un pequeño altar con fotografías de personas o momentos importantes de tu historia. Agradece lo vivido y después baila frente a una vela naranja como símbolo de renovación y transformación personal. Virgo: toma un baño relajante con sal gruesa y romero y, mientras el agua corre, repite una intención relacionada con dejar atrás lo que ya no necesitas. El ritual busca representar limpieza y apertura a una nueva etapa.

toma un baño relajante con sal gruesa y romero y, mientras el agua corre, repite una intención relacionada con dejar atrás lo que ya no necesitas. El ritual busca representar limpieza y apertura a una nueva etapa. Libra: utiliza una prenda que te haga sentir especial, enciende una vela rosa o violeta y escribe una intención relacionada con atraer vínculos más auténticos. La propuesta conecta la estética con el equilibrio emocional.

utiliza una prenda que te haga sentir especial, enciende una vela rosa o violeta y escribe una intención relacionada con atraer vínculos más auténticos. La propuesta conecta la estética con el equilibrio emocional. Escorpio: escribe en una hoja qué versión de ti quieres dejar atrás y guárdala bajo tierra o en una maceta. Después, enciende una vela negra y otra blanca y permanece unos minutos en silencio mientras visualizas aquello que quieres atraer.

escribe en una hoja qué versión de ti quieres dejar atrás y guárdala bajo tierra o en una maceta. Después, enciende una vela negra y otra blanca y permanece unos minutos en silencio mientras visualizas aquello que quieres atraer. Sagitario: escribe tus miedos más irracionales y permítete reírte de ellos. Después, anota tres cosas que te generan confianza y enciende una vela violeta mientras meditas unos minutos para transformar la duda en aprendizaje.

escribe tus miedos más irracionales y permítete reírte de ellos. Después, anota tres cosas que te generan confianza y enciende una vela violeta mientras meditas unos minutos para transformar la duda en aprendizaje. Capricornio: camina descalzo unos minutos y visualiza que la tierra absorbe simbólicamente tus preocupaciones. Después, organiza una actividad espontánea, como una cena, un juego o una reunión, para soltar temporalmente la necesidad de tener todo bajo control.

camina descalzo unos minutos y visualiza que la tierra absorbe simbólicamente tus preocupaciones. Después, organiza una actividad espontánea, como una cena, un juego o una reunión, para soltar temporalmente la necesidad de tener todo bajo control. Acuario: enciende una vela azul y escribe una palabra que represente la versión de ti que quieres construir. Colócala en un espejo y utiliza el ritual como una declaración simbólica de transformación y libertad.

enciende una vela azul y escribe una palabra que represente la versión de ti que quieres construir. Colócala en un espejo y utiliza el ritual como una declaración simbólica de transformación y libertad. Piscis: coloca un vaso con agua y una vela blanca cerca de una ventana y dedica unos minutos a la introspección. Puedes escribir aquello que esperas comprender a través de tus sueños, conectando con la sensibilidad y la intuición que la astrología atribuye a este signo.

¿Cuál es la energía disponible durante Halloween según la astrología?

Transformación: la temporada de Escorpio se relaciona simbólicamente con cerrar etapas, atravesar cambios y renacer.

la temporada de Escorpio se relaciona simbólicamente con cerrar etapas, atravesar cambios y renacer. Introspección: puede aprovecharse como un momento para observar emociones, pensamientos y situaciones que normalmente se evitan.

puede aprovecharse como un momento para observar emociones, pensamientos y situaciones que normalmente se evitan. Soltar lo antiguo: los rituales de esta fecha suelen centrarse en despedirse simbólicamente de aquello que ya no se desea conservar.

los rituales de esta fecha suelen centrarse en despedirse simbólicamente de aquello que ya no se desea conservar. Renacimiento: la energía escorpiana también está vinculada con la capacidad de transformar una experiencia difícil en una nueva oportunidad.

la energía escorpiana también está vinculada con la capacidad de transformar una experiencia difícil en una nueva oportunidad. Misterio e intuición: dentro de la tradición astrológica y esotérica, Halloween se asocia con una mayor apertura hacia lo simbólico, los sueños y la percepción intuitiva.

En este sentido, la astrología interpreta Halloween como una fecha especialmente apropiada para hacer una pausa, reconocer aquello que necesita terminar y plantear una intención para la etapa que comienza.