Ritual del limón partido en cruz: ¿cómo se hace y para qué sirve?

Los rituales se están convirtiendo en procedimientos cada vez más utilizados por las personas. Incluso, aunque algunos no son partidarios del esoterismo o sus creencias afines, realizan estas costumbres que meditan sobre todo en la influencia del pensamiento y las acciones en lo que sucede en el mundo material. Por ello, este ritual de limón se recomienda para atraer vibras positivas y alejar las negativas.

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¿Por qué se usa el limón partido en este ritual?

Muchos de los practicantes y creyentes de estos pensamientos confían o ponen su enfoque en el alejamiento de las malas energías, esto a través de procesos de limpieza. Lo que hace atractivo este tipo de procedimientos es que se realizan en casa y con elementos fáciles de conseguir. Ante eso, incluso los escépticos… prueban suerte para ver si esto realmente les ayuda.

Por ello, se recomienda este tipo de rituales como el del limón, que es ampliamente conocido. Se indica que funciona cuando la persona que lo realizará vive bajo constantes tensiones, cuando tiene un ambiente pesado en casa y cuando se piensa que acumuló energías negativas en su ser.

Es decir, el ritual presume de protección para las personas que acuden a él, donde se incluyen casos de algún trabajo negativo que se hiciera en contra. Tal es el caso de mal de ojo, bloqueos emocionales, malas vibras o envidias. Por ello, también es importante dónde se coloca este ritual de protección.

#proteccion #rituales ♬ sonido original - D'Luces @dluces.co ✨ Ritual de limón y sal para eliminar malas energías En un plato blanco coloca un limón cortado en cruz y agrega sal marina gruesa. Intencionalo para que absorba toda energía negativa, envidias o cargas pesadas. Ubícalo en el lugar de tu casa donde más tiempo permanezcas. Si el limón se seca o se pudre, deséchalo, pues habrá cumplido su función de limpieza y protección energética. Ahora que lo sabes, no olvides seguirnos. . 🍋✨ #limpieza

¿Cómo se hace este ritual de limón partido?

Para este procedimiento solamente requerirás de un limón, recomendándose uno grande y verde pasto, que es del más jugoso y suave. Y es que en el fruto se realizarán dos cortes para dejar una forma de cruz, sin embargo sin cortar por completo… sino hasta casi la base.

El siguiente paso es colocar la sal más gruesa que se tenga sobre los espacios que quedaron de los cortes en los limones. Esto para colocar este limón en el lugar donde se quiera realizar la limpieza energética. Se recomienda debajo de la cama o en algún sitio donde pases mucho tiempo durante el día.

Al realizar este último paso debes considerar estos detalles. Primero, pon en mente todo lo bueno que deseas recibir con el ritual. El limón se dejará 24 horas en el sitio donde lo coloques, esperando que el proceso cause la tarea encomendada. Cuando pase ese tiempo, tira el limón a la basura (muchos indican que lo ideal es fuera de casa) o entiérralo en la tierra y no lo toques con la mano directamente.