Cuál es el ritual de la Luna Nueva en Libra que debes hacer, según tu signo

La Luna Nueva en Libra que se configura este sábado 10 de octubre puede interpretarse, desde la astrología, como un momento propicio para revisar vínculos, acuerdos y la manera en que se busca equilibrio en la vida cotidiana. Al coincidir el Sol y la Luna en este signo de aire, la energía del ciclo invita a establecer nuevas intenciones en materia de relaciones y cooperación en general.

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Según la astrología, cada Luna Nueva marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar. Esto suele asociarse con los comienzos y la formulación de intenciones.

Por eso, el ritual más adecuado puede variar según el signo zodiacal: mientras algunos pueden enfocarse en el amor y los vínculos, otros podrían aprovechar esta lunación para ordenar sus objetivos, mejorar su comunicación o recuperar el equilibrio personal.

¿Qué ritual debe hacer cada signo del zodiaco durante la Luna Nueva en Libra 2026?

Aries: escribe en un papel 3 características que buscas en una relación equilibrada. Después, elige una acción concreta para mejorar la reciprocidad con quienes te rodean.

escribe en un papel 3 características que buscas en una relación equilibrada. Después, elige una acción concreta para mejorar la reciprocidad con quienes te rodean. Tauro: prepara un espacio tranquilo y enciende una vela mientras escribes qué situaciones quieres dejar atrás para construir vínculos más estables y armoniosos.

prepara un espacio tranquilo y enciende una vela mientras escribes qué situaciones quieres dejar atrás para construir vínculos más estables y armoniosos. Géminis: anota 3 conversaciones pendientes y elige una para iniciar durante los próximos días desde una actitud abierta y conciliadora.

anota 3 conversaciones pendientes y elige una para iniciar durante los próximos días desde una actitud abierta y conciliadora. Cáncer: coloca un vaso con agua junto a una ventana y escribe qué necesitas para sentir mayor equilibrio emocional. Al finalizar, tira el agua y conserva la intención escrita.

coloca un vaso con agua junto a una ventana y escribe qué necesitas para sentir mayor equilibrio emocional. Al finalizar, tira el agua y conserva la intención escrita. Leo: frente a un espejo, reconoce 3 cualidades que aportas a tus relaciones y escribe una manera de compartirlas sin buscar aprobación constante.

frente a un espejo, reconoce 3 cualidades que aportas a tus relaciones y escribe una manera de compartirlas sin buscar aprobación constante. Virgo: ordena durante unos minutos un espacio de tu hogar que esté relacionado con tus rutinas. Mientras lo haces, formula mentalmente una intención para recuperar equilibrio.

ordena durante unos minutos un espacio de tu hogar que esté relacionado con tus rutinas. Mientras lo haces, formula mentalmente una intención para recuperar equilibrio. Libra: escribe una lista dividida en 2 columnas: aquello que das y aquello que recibes en tus vínculos. Utilízala para identificar dónde necesitas recuperar reciprocidad.

escribe una lista dividida en 2 columnas: aquello que das y aquello que recibes en tus vínculos. Utilízala para identificar dónde necesitas recuperar reciprocidad. Escorpio: escribe aquello que necesitas perdonar o dejar de controlar y rompe el papel como gesto simbólico de liberación.

escribe aquello que necesitas perdonar o dejar de controlar y rompe el papel como gesto simbólico de liberación. Sagitario: anota una experiencia que quieras vivir junto a otra persona y define el primer paso que puedes dar para acercarte a ella.

anota una experiencia que quieras vivir junto a otra persona y define el primer paso que puedes dar para acercarte a ella. Capricornio: escribe 3 límites que necesitas establecer para proteger tu tiempo y energía, y elige uno para comenzar a aplicarlo.

escribe 3 límites que necesitas establecer para proteger tu tiempo y energía, y elige uno para comenzar a aplicarlo. Acuario: prepara una lista de 5 personas que aportan algo positivo a tu vida y envía un mensaje de agradecimiento a una de ellas.

prepara una lista de 5 personas que aportan algo positivo a tu vida y envía un mensaje de agradecimiento a una de ellas. Piscis: toma unos minutos de silencio para imaginar cómo sería una relación verdaderamente equilibrada para ti y escribe tres condiciones que consideres indispensables.

¿Cuál es la energía disponible de la Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026?

Nuevos comienzos en los vínculos: Libra pone el foco en las relaciones, los acuerdos y la capacidad de encontrar puntos de encuentro.

Libra pone el foco en las relaciones, los acuerdos y la capacidad de encontrar puntos de encuentro. Búsqueda de equilibrio: esta lunación puede utilizarse como una oportunidad para observar dónde existe un exceso de entrega, exigencia o dependencia y establecer mayor reciprocidad.

esta lunación puede utilizarse como una oportunidad para observar dónde existe un exceso de entrega, exigencia o dependencia y establecer mayor reciprocidad. Diplomacia y diálogo: la energía libriana favorece, desde la interpretación astrológica, escuchar otras perspectivas antes de tomar decisiones definitivas.

la energía libriana favorece, desde la interpretación astrológica, escuchar otras perspectivas antes de tomar decisiones definitivas. Revisión de acuerdos: puede ser un buen momento simbólico para replantear compromisos personales, familiares, afectivos o profesionales que ya no funcionan de la misma manera.

puede ser un buen momento simbólico para replantear compromisos personales, familiares, afectivos o profesionales que ya no funcionan de la misma manera. Armonía sin perder identidad: Libra busca cooperación, pero el aprendizaje del ciclo consiste también en evitar ceder constantemente para mantener la paz.

Libra busca cooperación, pero el aprendizaje del ciclo consiste también en evitar ceder constantemente para mantener la paz. Intenciones para el nuevo ciclo: al tratarse de la Luna Nueva, la astrología tradicionalmente considera apropiado formular deseos o propósitos. Pueden centrarse en relaciones más justas, comunicación equilibrada y decisiones tomadas desde la reciprocidad.

En definitiva, desde la astrología, esta Luna Nueva puede entenderse como una invitación a comenzar de otra manera en el terreno de los vínculos.