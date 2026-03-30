El mes de marzo se está despidiendo y distintas creencias ponen el foco en las energías que el nuevo mes que se avecina traerá. Es por eso que muchas personas están pendientes de sus predicciones para saber cómo abril las sorprenderá.

Para estas creencias la llegada de un nuevo mes siempre es motivo de análisis de energías renovadas, pero también existen otras creencias o tradiciones que se enfocan en eventos astrales. Este 1 de abril el cielo nos dejará ver una hermosa luna llena y es por eso que muchas predicciones y acciones apuntan a ella para aprovechar sus energías.

Luna llena de abril

La aplicación Gemini afirma que la luna llena de abril de 2026, conocida tradicionalmente como la Luna Rosa, alcanzará su máximo esplendor el 1 de abril. “Este fenómeno astronómico no implica un cambio de color en el satélite; su nombre proviene de las tradiciones de los nativos americanos, quienes asociaban esta fase con la floración del Phlox subulata, una de las primeras flores silvestres que tiñen de rosado los paisajes de Norteamérica al inicio de la primavera”, precisa esta Inteligencia Artificial (IA).

@melissaellyy Aproveché su energía para escribir todo lo que necesitaba liberar: emociones, pensamientos repetitivos, incluso cosas más tangibles que ya no quiero cargar. Encendí una vela blanca, y bajo la luz de la luna quemé ese papel como simbolo de cierre. También le escribí una carta a la luna... pero esa no la quemé. Se la leí en voz alta, agradeciendo todo lo que me ha dado este año, lo que me mostró en silencio, lo que me ayudó a ver de mí misma. Si esto te resonó, guárdalo y haz tu propio ritual. La luna siempre escucha. lo que piensas, lo creas. Lo que sientes, lo atraes. Lo que sueltas, te libera. Hoy es el último día de luna llena en aries una luna potente para soltar, cerrar ciclos y liberar todo lo que ya no vibra contigo, a provecha esta energía para escribir, agradecer y dejar ir ✨💫 ♬ Pt. 8: Starry dream. - Slowed Down - A. Blomqvist

Al ser la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, también cumple el rol de Luna Pascual, la cual determina la fecha de la Semana Santa en el calendario litúrgico, destaca Gemini. “Para quienes siguen ciclos de bienestar o jardinería, este evento se asocia históricamente con la culminación de proyectos y un periodo de alta energía para la siembra de cultivos de raíz”, añade.

Los mejores rituales para hacer en luna llena

En base a lo señalado, Gemini afirma que la Luna Rosa de abril, llamada así por el florecimiento de las flores silvestres Phlox, es un momento ideal para la renovación y la limpieza de proyectos estancados.

Por lo tanto, la Inteligencia Artificial remarca que la energía de la luna llena de abril es especialmente potente para "iluminar" lo que estaba oculto. En este marco, nos presenta cuáles son los dos rituales más efectivos para este ciclo:

Ritual de Limpieza y Claridad con Agua de Luna: Este ritual aprovecha la capacidad del agua para absorber la vibración lunar y es perfecto para purificar tu espacio de trabajo o tu hogar.



Preparación: Llena un frasco de vidrio transparente con agua potable. Puedes añadir un cuarzo blanco o una rama de romero para potenciar la purificación.

La Carga: Coloca el frasco en una ventana o lugar donde reciba la luz directa de la luna durante toda la noche (no importa si está nublado, la energía atraviesa las nubes).

La Intención: Antes de dejarlo, sostén el frasco y repite: "Que esta agua absorba la luz que revela la verdad y limpia mi camino".

Uso: Al día siguiente, usa un poco de esta agua para limpiar tu escritorio, tu cámara o las herramientas que uses en tus proyectos digitales. También puedes beber un poco para "limpiar" tu propia energía interna y ganar enfoque mental.

Ritual de "Cosecha y Poda" (Escritura Creativa): La luna llena representa el punto máximo de un ciclo. Es el momento de decidir qué frutos conservar y qué ramas secas cortar para seguir creciendo.

